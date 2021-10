Die Wehranlage in Öflingen ist erneuert worden. In vier Jahren hat der Stromversorger Energiedienst das defekte Stauwehr durch eine neue Anlage inklusive Fischtreppe ersetzt. Eine lange Genehmigungsphase und eine nicht alltägliche Baustelle sorgten für vier Jahre Bauzeit und letztlich 50 Prozent Mehrkosten – rund 1,2 Millionen Euro statt der erwarteten 800.000 Euro.

Vorher: Beim Beginn der Arbeiten im Sommer 2017 sind noch gut die rostigen Reste der alten Stauklappe zu sehen. Mit verschiedenen Materialien wurde die Baustelle vor einlaufendem Wasser geschützt. Das alte Steuerhäuschen wurde abgerissen. | Bild: Julia Becker

„Es ist eine Herausforderung, direkt an einem Fließgewässer und mit Hanglage zu bauen“, erklärt Bauingenieur Max Schödler. Glücklicherweise habe das Hochwasser im Sommer keine Schäden angerichtet und nur für eine geringe Verzögerung gesorgt. Seit Sommer ist das Kraftwerk in Betrieb, nun wurden die letzten Arbeiten wie Beleuchtung und Zaun fertiggestellt.

Nachher: Besonders die Bauarbeiten direkt zwischen Fließgewässer und Hang waren eine Herausforderung. | Bild: Julia Becker

Ein großer Faktor sind die Umweltschutzmaßnahmen. So mussten 20 Steinbuhnen unterhalb des Wehrs gesetzt werden: „Damit wird die Strömung gelenkt und die Durchgängigkeit verbessert“, erklärt Schödler. Der Hang am Stauwehr soll mit Flatterulmen bepflanzt werden. Die rund 60 Meter lange geschwungene Treppe an der Hangseite ermöglicht es nun Fischen und anderen Wasserlebewesen über Stufen mit geringer Strömung in den oberen Bereich der Wehra zu gelangen. Flussabwärts gibt es eine Rutsche mit Auffangbecken, die die Tiere hinab spült.

Die Kraftwerke

Energiedienst hatte das Öflinger Kraftwerk zusammen mit zwei anderen Kraftwerken an der Wiese 2015 von der Brennet AG gepachtet. Als eine Voraussetzung für die Nutzung musste auch ökologisch saniert werden, durch die Modernisierung wurde auch der Wirkungsgrad erhöht. Die Anlage in Öflingen war zuvor nicht mehr nutzbar gewesen: Im Winter 2012/13 wurde die Wehrklappe so stark beschädigt, dass nur noch die Wasserschwelle zurückblieb. Im Sommer 2017 wurde mit den Arbeiten begonnen. Die Wehrklappen wurden erneuert, ebenso die gesamte Steuerungsanlage daneben. Eine Fischtreppe wurde hinzugefügt und die zwei Francis-Spiralturbinen im Kraftwerk auf dem Brennet-Gelände saniert. Zukünftig wird das voll­automatische Kraftwerk von der Zentrale in Mambach überwacht. Mit einer Leistung von rund 500 Kilowatt kann es etwa zwei Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren und damit rund 700 Haushalte versorgen.