Seinen 75. Geburtstag kann am heutigen Donnerstag, 10. Februar, der Wehrer Altbürgermeister Klaus Denzinger feiern. Wobei: Eine große Feier zu diesem Jubiläum wird es angesichts der Corona-Pandemie natürlich nicht geben. Und auch mit einer anderen Tradition muss Denzinger brechen: Nachdem er seinen 65. Geburtstag auf dem Kilimandscharo und den 70. Geburtstag in der jordanischen Wüste verbracht hat, bleibt eine größere Reise vorerst noch ein Traum: Die Wüste Gobi oder den Baikalsee in Sibirien hat er als mögliche Reiseziele aber schon im Hinterkopf.

„Der Tag ist ein erster Linie ein Tag der Dankbarkeit“, so der Jubilar. Dankbar sei er über die Freunde und die Familie, für die vielen Begegnungen mit Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, und dafür „dass ich so alt werden durfte.“

30 Jahre Bürgermeister

50 Jahre engagierte sich Denzinger in der Kommunalpolitik, davon fast 30 Jahre hauptamtlich als Bürgermeister: Zunächst 13 Jahre in Lenzkirch in Hochschwarzwald, anschließend 16 Jahre in Wehr. Von einem politischen Ruhestand will er noch nichts wissen. „Ich bin und bleibe ein politischer Mensch“, sagte er von sich. Mit großer Freude und Energie über er seine Funktionen als Waldshuter Kreisrat und FDP-Fraktionsvorsitzender aus – auch wenn ihm dort wie zuletzt der Gegenwind ins Gesicht bläst. „Konflikte gehören zum politischen Geschäft dazu.“

Stolz blickt Denzinger heute auf die Entwicklung, die die Stadt Wehr in seiner Ägide genommen hat. Ein besonderer Coup sei ihm Anfang der 90er-Jahre gelungen, als er gemeinsam mit dem Staatssekratär Gundolf Fleischer „in eigentlich aussichtsloser Situation“ den ersten Spatenstich für die Wehrer Umgehungsstraße veranlasste. Damit galt das Projekt als „begonnen“ und konnte auch forstgesetzt werden, als die meisten finanziellen Mittel für den Straßenbau in die neuen Bundeländer flossen. „Was der Bau der Umgehungsstraße für Wehr bedeutet, sieht man erst heute“, so Denzinger stolz.

Vor allem in seiner zweiten Amtszeit als Wehrer Stadtoberhaupt war Denzinger wegen einiger Skandale durchaus umstritten. „Ich war und bin sicher kein Engel“, blickt er zurück, aus heutiger Sicht würde er sicher manches anders machen. In dieser Phase kam auch der große Bruch in seiner politischen Karriere, als die Wehrer CDU ihn nicht mehr für die Kreistagswahl 1999 nominierte, und er in der Folge auf eine erneute Kandidatur als Wehrer Bürgermeister verzichtete.

Nach einigen Jahren als Sportfunktionär – er stand dem südbadischen Fußballverband als Präsident vor – feierte er 2009 sein kommunalpolitisches Comeback als FDP-Kreisrat, zwei Jahre später kandidierte er sogar für den Landtag.

An seiner Freude an der politischen Auseinandersetzung hat sich bis heute nichts geändert. „Ich hinterfrage die Entscheidungen kritisch und will nicht einfach nur abnicken, dass man da hin und wieder aneckt, liegt in der Natur der Sache“, so Denzinger. Wenn er auch den Finger polarisierend in manche Wunde legt, gehe es ihm letztlich nur darum, die bestmögliche Lösung zu finden.

Mehrmals in der Woche hält sich Denzinger mit Sport fit. Ob beim Skifahren, Joggen, Radfahren oder Golfen. „Ich hoffe, dass ich weiter noch aktiv bleiben kann und so den Willen der Wähler erfüllen und noch einiges bewegen kann.“ Wenn er fit bleibt, will er auch eine erneute Kandidatur bei der Kreistagswahl 2024 nicht ausschließen. „Aber da denke ich heute noch nicht drüber nach“, so Denzinger.