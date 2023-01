von Ernst Brugger

Die von drei gleichberechtigten Vorsitzenden geleitete Wehrer Guggenmusik Storchestäghüüler hat bei ihrer gut besuchten Hauptversammlung auf ein „relativ normal“ verlaufenes Jahr zurückgeblickt. Die Vorsitzenden Jakob Haas und Lars Leschinski erinnerten an die zahlreichen Aktivitäten. Demnach haben die 40 aktiven Guggenmusiker und Schriftführerin Tamara Beickler – trotz einiger Corona-Einschränkungen – ein abwechslungsreiches Vereinsjahr verzeichnet.

Die dritte Vorsitzende Michaela Baumgartner und Linda Kramer sind seit zehn Jahren aktive Storchestäghüülerinnen und wurden dafür mit einer Urkunde geehrt. Zudem wurden zahlreiche Guggenmusiker für zusätzlich anstehende Vereinsarbeiten mit Präsenten belohnt. Auch durch den kameradschaftlichen Zusammenhalt in der Gruppe wurde die Mitgliederzahl in den vergangenen drei Jahren von 31 auf jetzt 40 aktive Guggenmusiker gesteigert. Die Guggenmusiken haben, als Bestandteil der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, in den vergangenen Jahrzehnten allgemein stark zugenommen, war zu hören.

Guggenmusiktreffen am 21. Januar

Vorsitzender Jakob Haas blickte dann auf das große Wehrer Guggenmusiktreffen am Samstag, 21. Januar, voraus, das am Nachmittag auf dem Talschulpatz in Wehr beginnen und am Abend in der Stadthalle über die Bühne gehen soll. Durch das Probenwochenende in Bernau Anfang Januar seien die Storchestäghüüler jedenfalls musikalisch gut darauf vorbereitet.

Der musikalische Leiter der Wehrer Guggenmusik, Christian Zanger, zeigte sich relativ zufrieden mit dem Besuch der 29 Proben, den man jedoch noch steigern könne. Mit einem abwechslungsreichen Musik-Repertoire und der verstärkten Gruppe könne man sich überall hören und sehen lassen, meinte Zanger. Bei den um die 90 Prozent liegenden Probenbesuchern bedankte er sich mit einem Präsent.

Über die umfangreichen Ausgaben und Einnahmen berichtete Kassierer Martin Steiert. Wegen außergewöhnlicher Kosten musste er für das Jahresergebnis 2022 ein Minus bekanntgeben. Der Revisor Kai Kedzierski bestätigte, dass bei der Buch- und Kassenführung alles in bester Ordnung sei. Seine beantragte Entlastung fand ebenso einstimmiges Wohlwollen wie die von Christian Meier für den Gesamtvorstand. Meier lobte hierzu, dass die dreiköpfige Vereinsspitze die starke Storchestäghüüler-Gruppe auch optimal durch die schwierige Corona-Zeit geführt habe. In diesem Zusammenhang dankte Vorsitzender Lars Leschinski den Guggenmusikern für ihr aktives Mitwirken und den übrigen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit.

Die Guggenmusik Storchestäghüüler wurden 2003 gegründet. Mit 40 aktiven Instrumentalisten ist sie eine der stärksten Gruppen dieser Art in der Region. Geleitet wird sie vom Dreigestirn Michaela Baumgartner, Jakob Haas und Lars Leschinski. Weiter Infos unter www.storchestaeghueler.de