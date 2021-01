von sk

Erfreuliche Nachrichten für Wehr: Landesinnenminister Thomas Strobl teilte den CDU-Abgeordneten Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller am Donnerstag mit, dass das Land Baden-Württemberg den kommunalen Breitbandausbau der Stadt Wehr unterstützt. Nach der Rechtsauffassung des Innenministeriums stehen die Chancen gut, dass die Förderung des Landes für den Breitbandausbau auch nach dem Einstieg der Telekom ins Vectoring-Netz unverändert Bestand haben wird.

Vor allem die Wehrer Gemeinderäte dürften dies mit einiger Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Bis kommenden Dienstag entscheiden sie über die Vergabe eines 2-Millionen-Euro-Auftrag für die konkrete Planung des Breitbandnetzes. Insgesamt stehen hierfür Fördermittel in Höhe von fast 19 Millionen Euro bereit. Nach den Auskünften aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und nun auch aus dem Landesinnenministerium ist das Risiko, dass die Stadt diese möglicherweise zurückzahlen muss, deutlich gesunken.

„Nach langer Prüfung durch das zuständige Landesinnenministerium können wir heute grünes Licht für den Breitbandausbau der Stadt Wehr geben“, freuen sich die beiden Wahlkreisabgeordneten. „Unser Dank gilt Thomas Strobl, der eine umfassende und gründliche Prüfung zugesagt hat. Jetzt hat die Stadt endlich Rechtsklarheit und kann weitere Schritte einleiten“, erläutern Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller.

Das Landesinnenministerium teilt in dem Schreiben mit, dass nach Ablauf einer Markterkundung gemeldete Ausbauabsichten eines privaten Telekommunikationsanbieters grundsätzlich keinen Einfluss auf die Förderfähigkeit kommunaler Ausbauprojekte hätten. Eine solche Nachmeldung liege im Fall Wehr vor. Die Erfolgsaussichten einer Klage durch die Deutsche Telekom würden als eher gering beurteilt, heißt es in dem Schreiben. Das Innenministerium weist aber darauf hin, dass die abschließende Klärung dieser Rechtsfrage erst vor Gericht erfolgen könne.

„Vor diesem Hintergrund ist es umso erfreulicher, dass die Landesregierung zu der Förderung des Breitbandausbaus der Stadt Wehr steht – gerade trotz des nachgemeldeten Netzausbaus“, so Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller. Das Land werde in Abstimmung mit der Stadt Wehr auf die Deutsche Telekom zugehen und mit dem Unternehmen besprechen, welche Ausbauabsichten diese in Wehr verfolge. Die beiden Unionsabgeordneten begrüßen den Schritt: „Dieser Weg ist der richtige. Kommunaler und privatwirtschaftlicher Breitbandausbau müssen vor Ort gleichermaßen möglich sein, so dass die digitale Leistungsfähigkeit der Stadt am besten abgebildet ist.“