Öflingen (pm/sav) „Ich hätte nie gedacht, dass so viele kommen würden“, sagt Fiona Trefzger, die ihr erstes eigenes Konzert „Fiona & Friends“ unter dem Motto „Music is li(f)ve“ gegeben hat. Die Zwölfjährige hat den Ablauf mit zahlreichen Gastmusikern geplant und zwei Eigenkompositionen für Handpan und Klavier mit der Handpanspielerin Daniela Lechner präsentiert. Zahlreiche Gäste waren gespannt, was sie erwarten würde, der Kulturm war so gut besucht, dass die Bankreihen mit Stühlen verlängert werden mussten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Programm war überraschend, außergewöhnlich und in seiner Vielfalt und Bühnenpräsentation einzigartig. So eröffnete Fiona den Abend auf einer in Nebel gehüllten und tiefblau beleuchteten Bühne mit Beethovens „Mondscheinsonate“ am Konzertflügel. Eine atmosphärische Spannung baute sich auf, die anhielt, während Fiona (Klavier, Ukulele, Schlagzeug, Handpan und Gesang) von einem Instrument zu anderen wechselte und für jedes Stück Gastmusiker auf die Bühne holte. Mit ihrer Schwester Linn Trefzger (Gesang, Cello, Flöte, Bass, Klavier) wurden zwei Stücke des amerikanischen Rockstars Billie Eilish interpretiert, der rockigere Teil war Fionas Band Peace of Dawn vorbehalten, die Lieder wie „In The Air Tonight“ und „Locomotive Breath“ – begleitet von Didgeridoo-Spieler Bernhard Keller – zum Besten gab. Oliver Ringeisens Gitarrenarbeit wurde bei einigen Pink-Floyd-Liedern in Szene gesetzt und Fionas Vater Heiko Trefzger sang mit Fiona im Duett.

Für die Lichteffekte zeichnete Fionas Klassenkameradin Carla Strittmatter verantwortlich. Ein Höhepunkt war ein Schlagzeug- und Perkussionswerk mit André Grunert an den Congas und am Berimbau, das rege Interaktion mit dem Publikum brachte. Fabian Birzele, der für den guten Klang verantwortlich war und mit dem Fiona auch über Die Rollenden Steinchen verbunden ist, wirkte bei „California Dreaming“ am Flügel mit. Das Publikum applaudierte und jubelte den Musikern zu, sodass es zwei Zugaben gab, bei denen alle Mitwirkenden nochmals zum gemeinsamen Abschluss auf die Bühne kamen.