von sk

Aber sie sind digital unterwegs in einem Livestream – am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Januar, jeweils um 15 Uhr. Zu finden ist der Livestream auf der Homepage der Seelsorgeeinheit unter Sternsinger Wehr. Ebenso auf Facebook. Die bestehenden Haussegen werden bis Ende Januar mit gesegneter Kreide aktualisiert, sobald dies gemäß geltenden Verordnungen möglich ist. Wer ein Segenspaket mit Aufkleber oder Kreide oder etwas Weihrauch vorher haben möchte, kann dies am 3. und 6. Januar jeweils von 15 bis 17 Uhr in der Kirche St.Martin erhalten. Oder am Montag, 4., und Dienstag, 5. Januar, in der Hauptstraße bei den Stern-/Kronenträgern mit gelbem Mund-/Nasenschutz von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr. Dort können jeweils auch Spenden abgegeben werden. Kontaktlos sind Spenden unter unter https://spenden.sternsinger.de/68S8AAhI möglich. Auf dieser Spendenseite ist auch der Kurzfilm zur das „Corona-Sternsinger-Wehr-Aktion 2021“ veröffentlicht.