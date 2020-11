Die Vorbereitungen zur Sanierung des Wehrabeckens laufen auf Hochtouren. Nach dem Zeitplan der Schluchseewerk AG soll noch in diesem Monat mit dem Abpumpen der Sedimente vom Grund des Stausees begonnen werden. Die Vorarbeiten sind schon deutlich sichtbar: Zum einen wurden bereits dicke Rohre entlang der Landesstraße 148 verlegt, über die die Sedimente auf eine Wiese am Wehrer Ortsausgang gepumpt werden sollen. Zum anderen ist auf einer schwimmenden Insel auf dem Stausee ein Saugbagger positioniert. Von dieser Insel werden die Sedimente über einen schwimmenden Schlauch zunächst an die Ostseite des Sees und dann über die Dammkrone abgepumpt.

Die Rohrleitungen entlang der Landstraße. | Bild: Obermeyer, Justus

Gelagert werden die Sedimente in einem Textilschlauch – dadurch werden die Feststoffe selbstständig vom Wasser getrennt, das zurück in die Wehra fließen soll. Die Sedimente selbst werden nach einer genaueren Analyse per Lastwagen entsorgt.

Der Betrieb des Kavernenkraftwerks läuft auch während der Entfernung der Sedimente uneingeschränkt weiter, erst ab April 2021 wird die Pump- und Speicherleistung reduziert. Dann wird das Wasser dem Wehrabecken entnommen und in das Oberbecken, dem Hornbergbecken, gepumpt. Ab Mitte Mai wird das Kavernenkraftwerk dann für einige Monat ganz abgestellt und die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen. Mit dem Abpumpen der Sedimente wird das frühere Flussbett der Wehra wieder freigelegt. Hier wird die Wehra auch während der Sanierungsarbeiten im kommenden Sommer wieder fließen. Im September 2021 wird das Wehrabecken dann wieder befüllt.

Beckensanierung 2021

Seit der Inbetriebnahme des Kavernenkraftwerks im Jahr 1976 ist es die erste Sanierung des Beckens, nachdem in den Jahren 2008 bis 2012 bereits das Hornbergbecken sowie die Maschinensätze in der Kaverne modernisiert wurden. Saniert werden sollen alle Teile, die unter der Wasseroberfläche liegen. Dazu zählt die Betoninstandsetzung aller wasserberührenden Bereiche sowie die Asphaltbetonsanierung des Wehradamms. Dabei wird der Damm auf ein zweilagiges Dichtsystem erweitert. Der Wehradamm selbst ist bereits vor einigen Jahren saniert worden. Am Ein- und Auslaufbauwerk des Unterwasserstollens wird der Korrosionsschutz an den Teilen erneuert, die Stahl oder Stahlbeton enthalten.