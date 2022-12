von Hrvoje Miloslavic

Ein starker Anstieg von Kirchenaustritten wird für das Jahr 2022 vermeldet. Das Bedürfnis nach religiösen Traditionen und Bräuchen scheint in Wehr und Öflingen jedoch ungebrochen zu sein. Eines großen Zuspruches erfreuten sich auch in diesem Jahr die verschiedenen Veranstaltungen zum diesjährigen Weihnachtsfest. Gute Aussichten darauf, sich als fester Termin am Heiligen Abend im Jahreskalender der Kirchengemeinden zu etablieren, hat das neue Weihnachtssingen auf dem Griener-Hof in Öflingen.

Zum Weihnachtssingen auf dem Griener-Hof in Öflingen wurden Maria und Josef präsentiert. | Bild: Hrvoje Miloslavic

„Ein überwältigender Besuch“, begeisterte sich Martina Hinnenberger vom Gemeindeteam St. Ulrich bei der Begrüßung der zahlreichen Besucher, die den Weg zum Griener-Hof im Oberdorf gefunden hatten. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Jugendkapelle des Musikvereines Öflingen unter der Leitung von Dirk Strittmatter. Die Gäste, die den Aufstieg zum Griener-Hof auf sich genommen hatten, konnten sich bei selbst gemachten Weihnachtsplätzchen und Glühwein stärken.

Musikalisch begleitet wurde das Weihnachtssingen auf dem Griener-Hof von der Jugendkapelle Öflingen unter Leitung von Dirk Strittmatter. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Mit dem Erlös unterstützt das Gemeindeteam St. Ulrich Geschädigte der Hochwasserkatastrophe in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die katholische Gemeindereferentin Carmen Horvatic will in der neuen Veranstaltung sogar ein gewisses Wachstumspotential ausgemacht haben. „Wenn so etwas nicht direkt vor der Kirche sattfindet, können wir vielleicht auch andere Menschen besser erreichen“, sagte die Gemeindereferentin.

Ihre Freude hatten die Kinder beim Weihnachtssingen auf dem Griener-Hof an zwei Ziegen und einem Esel. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Volle Kirchen brachten die Krippenspiele der beiden christlichen Kirchen. Mit großem Beifall bedachten die Besucher die Vorführung der Krippenspielgruppe in der katholischen Kirche St. Martin. Unter der Betreuung von Anna Berger, Andrea Thoma und Daniela Robel hatten die Kinder das Krippenspiel „Kinder im Schnee“ aufgeführt.

Viele Kirchenbesucher verfolgten das Krippenspiel an Heiligabend in der Kirche St. Martin in Wehr. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Ein kräftiges Lebenszeichen zu Weihnachten sandte die evangelische Gemeinde in Öflingen aus. Mit einem gut besuchten Krippenspiel in der inzwischen entwidmeten und in das Eigentum der Stadt Wehr übergegangenen Christuskirche bekräftigte die Gemeinde ihr angekündigtes Vorhaben, das evangelische Gotteshaus auch weiterhin für einzelne Gottesdienste und Kulturveranstaltungen zu nutzen.

Die Weihnachtszeit ist für gläubige Christen zwar eine Zeit der Freude und der Hoffnung. Es fehlte jedoch auch nicht an ernsten Gedanken, die das Schicksal vieler anderer Menschen in der Welt im Blick haben. So erinnerte die evangelische Kirchengemeinderätin Petra Münzer an die „alltäglichen Ängste“, denen Menschen etwa durch Verunsicherungen und Leidensdruck aufgrund von Krieg oder der drohenden Energiekrise ausgesetzt seien. Diese Gedanken fanden auch Eingang in die Weihnachtspredigten der Geistlichen beider Konfessionen.

Großen Beifall erhielt das Krippenspiel in der gut besuchten evangelischen Christuskirche in Öflingen. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Tränen treibe es dem Menschen angesichts des „unmenschlichen und furchtbaren Krieges in der Ukraine“ in die Augen, betonte der katholische Pfarrer Matthias Kirner im Rahmen der Christmette in der Heiligen Nacht. Ereignisse wie diese zeigten, dass Weihnachten nicht nur als „eine romantische und schöne Feier“ zu begreifen sei. Die Krippe sei ein Symbol der frohen Botschaft, die es dem Menschen ermögliche, mit der Gewissheit von Halt und Kraft auch schwere Wege zu gehen, so Pfarrer Kirner.

Großen Beifall erhielt das Krippenspiel in der gut besuchten evangelischen Christuskirche in Öflingen. | Bild: Hrvoje Miloslavic

„Weihnachten ist eine Liebeserklärung an die Menschen“, stellte Pfarrer Peter Hasenbrink im evangelischen Weihnachtsgottesdienst fest. Gottes Liebe sei nicht „im Alleingang“ zu erhalten, sondern bedürfe der Gemeinschaft, die auch im Annehmen und Versorgen von geflüchteten Menschen ihren Ausdruck finden müsse, so Pfarrer Hasenbrink.