von sk

Die Baderatten können freuen: Das Parkbad Wehr wird – vorbehaltlich der Witterungsbedingungen – an Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni um 10 Uhr in die Sommer-Badesaison 2021 starten. Leider wird sich der Badebetrieb auch in diesem Jahr erneut deutlich vom früheren Normalbetrieb unterscheiden, denn es gelten weiterhin strenge Auflagen, die sich aus den gesetzlichen Vorgaben zum Infektionsschutz ergeben.

Der Kartenvorverkauf Der Kartenverkauf findet an folgenden Tagen an der Kasse im Freibad statt:

Dienstag, 1. Juni von 11 Uhr bis 13 Uhr und

Mittwoch, 2. Juni von 17 Uhr bis 19 Uhr.

Neben den erwähnten Vorgaben wird auch der Zugang zu den Becken im Schwimmbad geregelt sein. Die Besucher werden gebeten, die Aushänge, jeweiligen Hinweisschilder und Markierungen zu beachten. Ein Badebetrieb kann auch im Jahr 2021 nur mit Hilfe der Besucherinnen und Besucher und gegenseitiger Rücksichtnahme erfolgen. Aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben können sich im Laufe der Saison Änderungen im Betriebsablauf ergeben.

Der Badebetrieb orientiert sich somit an den Abläufen des vergangenen Jahres. Damit soll den Menschen in Wehr im Rahmen der vorgegebenen Regelungen ein möglichst angenehmer Aufenthalt ermöglicht werden. Allerdings gelten für Badegäste und Mitarbeiter einige Vorgaben, mit denen die notwendigen Abstands- und Hygiene-Regeln eingehalten werden sollen.