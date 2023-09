Perfektes Laufwetter ist für den 32. Wehratallauf am kommenden Sonntag, 10. September, angekündigt. Bis zum gestrigen offiziellen Anmeldeschluss haben sich bereits über 270 Hobbyläufer in den vier verschiedenen Kategorien angemeldet. Dies sind zwar mehr als im vergangenen Jahr, aber noch deutlich weniger als in den Jahren vor der Pandemie. Auch Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit teilzunehmen: Eine Nachmeldung ist bei allen Läufen noch bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.

180 Läuferinnen und Läufer haben sich bislang für den Hauptlauf über 10.200 Meter angemeldet, der um 10.30 Uhr startet. Hier können sich die Lauffreunde über einen deutlichen Zuwachs freuen. 2022 waren es nur 139 Starter im Hauptlauf. Elf gemeldete Teilnehmer sind es bislang beim Wettbewerb der Nordic Walker. Gerade in dieser Disziplin ist ein deutlicher Rückgang der Teilnehmer feststellbar: Im Jahr 2019 gingen noch über 100 Walker mit ihren Stöcken über die 8600 Meter lange Strecke. Im vergangenen Jahr waren es dann nur noch 15. Beim erst 2019 eingeführten Schülerlauf über 2870 Meter gibt es bislang 18 Anmeldungen, im vergangenen Jahr gingen zehn Schülerinnen und Schüler an den Start. Beim Bambinilauf über 750 Meter gibt es bislang 64 Anmeldungen (Vorjahr: 88).

Die Startnummernausgabe beginnt am Sonntag, 10. September, ab 8.30 Uhr im Frankenmattstadion. Der erste Startschuss fällt um 10 Uhr für die Nordic Walker. Zuvor können sich die Athleten gemeinsam im Stadion aufwärmen. Der Hauptlauf startet um 10.30 Uhr, fünf Minuten später gehen die Schüler an den Start. Der Kindertallauf startet um 12.30 Uhr vor der Siegerehrung im Stadion.

Wer sich kurzfristig noch am Sonntag anmeldet, muss bei den Kategorien Hauptlauf und Nordic Walking ein höheres Startgeld bezahlen: Sie beträgt 20 Euro beim Hauptlauf und 15 Euro beim Nordic Walking. Schüler bezahlen 5 Euro, die Teilnahme am Bambinilauf ist kostenlos. Ein Teil der Startgelder geht an die Kinderkrebshilfe Freiburg.