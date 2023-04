Seit 1. Januar ist die Stadt Wehr Eigentümerin der ehemaligen evangelischen Christuskirche in Öflingen. Das für die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt Wehr wichtige Gebäude wurde in monatelangen Umbauarbeiten im Innenbereich neu gestaltet und für seine kommende Kulturaufgabe aufwendig hergerichtet. Am Mittwoch, 10. Mai, findet nun um 19 Uhr die offizielle Eröffnung der Kulturspielstätte „Kulturm“ in Öflingen statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Der Name „Kulturm“ soll als Wortspiel auf die Geschichte als Gotteshaus verweisen, ohne zu sehr die spirituelle Herkunft zu betonen. „Wir haben uns im Kulturamt zur Namensgebung sehr viele Gedanken gemacht“, so Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl. „Schließlich fand sich die Verbindung des Gebäudemerkmals ,Kirch-Turm‘ in Kombination mit dem Wortstamm ,Kultur‘ sehr interessant, auffällig und schön zweideutig. Welche Spielstätte hat sonst einen so auffälligen Turm als Identifikationsmerkmal an so exponierter Stelle, den wollten wir mit einbeziehen.“

Die Eröffnung der Spielstätte „Kulturm“ wird am 10. Mai mit einem Festakt begangen, zu dem Bürgermeister Michael Thater als der neue und Pfarrer Peter Hasenbrink als ehemaliger Hausherr alle Bürgerinnen und Bürger einladen. Neben den zu erwartenden Festreden werden der evangelische Kirchenchor und das Harmonika-Orchester Öflingen den Festakt musikalisch begleiten. Im Anschluss wird es Gelegenheit geben, die Räumlichkeiten zu besichtigen und mit den geladenen Gästen ins Gespräch zu kommen. Am darauffolgenden Wochenende wird es dann die ersten kulturellen Nutzungen des „Kulturms“ geben.

Am Freitag, 12. Mai, werden um 19.30 Uhr die Knaschtbrüeder aus dem Wiesental nach Öflingen kommen, um in alemannischer Mundart aus ihrem Leben zu berichten. Am Samstag, 13. Mai, wird die Theaterproduktion Nachtwerk aus Baden-Baden mit der Komödie „Gretchen 89ff“ ihr erstes Theatergastspiel in Öflingen geben. Am Sonntag, 14. Mai, wird um 15 Uhr der Musikverein Öflingen die Gäste unterhalten. Um 16 Uhr werden die Sängerin Christine Schmid, zusammen mit ihrem Pianisten Florian Metz, die Besucher mit ihrem Programm „Was Frau im Frühling träumt“ in die Welt des französischen Chansons entführen. Ab 19.30 Uhr wird die Wehrer Band Station Four mit ihrem Programm Unplugged den „Kulturm“ zum Beben bringen.