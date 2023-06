Eine schwierige Saison liegt hinter dem Hallenbad-Förderverein. Mit einer sachorientierten Diskussion vor dem Saisonstart kam eine Empfehlung für die Öffnung des Hallenbades zustande. Der Gemeinderat folgte diesem, wohlwissend, dass die gestiegenen Strom- und Gaspreise ein größeres Defizit mit sich bringen werden. Allerhand Aktionen des Fördervereins hätten die Attraktion des Hallenbades weiter gesteigert, berichtete die Vorsitzende Christine Mattes während der Hauptversammlung.

5000 Euro Spenden hatte der Hallenbad-Förderverein zugesagt und überwiesen. Eine weitere Privatspende in Höhe von 3000 Euro unterstützte zusätzlich die seit 2005 bestehenden Vereinsziele zum Erhalt und der Weiterentwicklung des städtischen Hallenbades. Zusammen mit der DLRG und der Badleitung war schnell klar, „das Schwimmenlernen muss intensiviert werden“, so Mattes.

Die Vorsitzende sprach dabei nicht nur von Grundschulkindern, „auch einige junge Erwachsene können nicht schwimmen“. Was früher eine Selbstverständlichkeit gewesen sei, gehe heute in die gesellschaftliche Verantwortung über. Kindern das Schwimmen beizubringen, sei einst Aufgabe der Eltern gewesen. Heute werde das an Institutionen und an die Grundschulen delegiert.

Mit Kinder-Spielenachmittagen im Hallenbad hat der Förderverein zusammen mit der DLRG neue Wege beschritten. So hatten im März etwa 80 Kinder mit ihren Elternteilen das Hallenbad einen ganzen Nachmittag für sich alleine. Die Motivation der Vorstandschaft: ans Schwimmen heranführen und die Alleinstellungsmerkmale des Wehrer Hallenbades bekannter machen.

Für das sonntägliche Brunchen begeistern sich „recht viele Neue, neben den Stammgästen war einiges zu tun bei der Bewirtung“, berichtete Mattes in ihrem Rechenschaftsbericht bei der Jahreshauptversammlung im Enkendorfer Gasthaus „Zur Sonne“. Da die Schwimmmeister das Bad für diesen Anlass an den Sonntagen extra eine Stunde früher öffnen, dankte Mattes dem Team um Susanne Dede. Die anwesenden Mitglieder spendeten kräftig Applaus dafür.

Die Anzahl der Mitglieder im Förderverein ist in der Saison auf 159 gestiegen, das Hallenbad liegt vielen Bürgern am Herzen. Der Zuspruch beim Candle-Light-Schwimmen war gut und wird wieder ins Programm aufgenommen. Für die Kinder werden weitere Spielgeräte vom Förderverein angeschafft. „Wir haben unseren Beitrag geleistet“, schloss Mattes ihren Bericht. Für Bürgermeister Michael Thater sind die Aktionen ein großes Engagement: „Sie sind der Anwalt für unser Hallenbad.“ Klar war von Anfang an, dass mit einem Defizit gerechnet werden musste. Alleine die Gas- und Stromkosten haben sich auf 145.000 Euro summiert. Die turnusgemäß anstehenden Teilneuwahlen des Vorstandes endeten mit der Wiederwahl der Amtsinhaber. Christine Mattes bleibt demnach Vorsitzende, Angelika Zeller ist weiterhin Kassiererin und Birgit Uecker, Maria Rösch und Klaus John bleiben Beisitzer.