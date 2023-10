Wehr – Beim Stadtseniorenrat hat es Umbesetzungen im Vorstand gegeben. In der Hauptversammlung des Vereines wurde der bisherige Schriftführer Rainer Hilpert in Abwesenheit zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dieser ist Nachfolger von Harald Orth, der seit Juni kommissarisch an der Spitze stand. Orth hatte seit dieser Zeit gemäß den Vereinsstatuten den Verein geleitet.

Die bis dahin amtierende Vorsitzende Susanne Andres schied aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Vorstand aus. Sie hatte einiges während ihrer Amtszeit noch ins Rollen gebracht, was Orth in seinem Tätigkeitsbericht anerkennend würdigte. Vieles sei wieder geleistet worden im vergangenen Jahr wie Orth den versammelten Mitgliedern und Mandatsträgern mitteilte. Die angebotenen Sprechstunden für Senioren seien rege genutzt und auch die Notfalldosen gerne entgegengenommen worden. Diese würden übrigens aus Spenden finanziert. Auch die Vorsorgemappen mit Inhalten zu Pflege- und Betreuungsvollmacht hätten vielfach Abnehmer gefunden. Zwei Vorträge griffen brisante Themen auf. Den von Rainer Hilpert gestaltete Senioren-Wegweiser „Die Brücke“ wurde in großer Anzahl an alle Haushalte in Wehr verteilt.

In vier Besprechungen mit dem Bürgermeister wurden alle Themenschwerpunkte erörtert, die für die Situation der Senioren von Wichtigkeit sind. Dabei ging es um sichere Fußgängerüberwege zum Ärztehaus und zu den neuen Einkaufsmärkten und um akustische Signale an Ampeln für Sehbehinderte, speziell beim Rathauspark. Wie Orth erklärte, möchte der Verein der Stadt und den Behörden Unterstützung geben, diese aber auch auf Schwach- und Gefahrenpunkte sowie Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen.

Einige Anliegen wurden bereits realisiert wie die Ausstattung der neuen Treppen am Brenneter Badestrand mit Geländer und Zwischenstufen und der lang ersehnte Friedwald, wie Orth erfreut ausführte. Auf vielen Gebieten bleibt der Verein auch zukünftig aktiv. Bewährtes wie der Seniorentanzkreis, der Tanztee und die Begleitung der „Spätlese“ werden beibehalten. Wechselnde Vorträge und Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen finden sich im Jahresprogramm. Digitale Schulungen in Kooperation mit der Volkshochschule haben bereits begonnen. Rechner Gerhard Schuberth gab einen soliden Finanzbericht. Die Kassenprüferinnen Christel Jenne und Margret Schäfer attestierten einwandfreie Kassenführung. Neben den Rechenschaftsberichten standen die Wahlen im Mittelpunkt, wobei der neue Vorstand fast identisch mit dem alten ist. Rainer Hilpert und die Stellvertreterinnen Astrid Müller und Carmen Horvatic repräsentieren den Verein nach außen. Gerhard Schuberth bleibt Kassenführer. Der bisherige zweite Vorsitzende Harald Orth wird Schriftführer. Beisitzerinnen sind Ottilia Rüttnauer und Marlene Mohrs (neu). Die Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, Melanie Dietsche, gehört als Bindeglied zur Stadtverwaltung dazu. Dank und Gratulation für das Geleistete und die zukünftige Bereitschaft, sprachen Bürgermeister Michael Thater und der stellvertretende Vorsitzende des Kreisseniorenrates, Bernhard Seifer, aus.