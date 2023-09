Wehr – Die Stadt Wehr hat die fleißigsten Teilnehmer des diesjährigen Stadtradelns ausgezeichnet.

Bürgermeister Michael Thater kündigte bei der Preisverleihung am Dienstagabend an, die Fahrrad-Infrastruktur von Wehr solle besser werden. Zwischen dem 17. Juni und dem 8. Juli wurden von Wehrer Teilnehmern knapp 61.000 Kilometer auf Fahrrädern zurückgelegt, dreimal so viel wie im vergangenen Jahr. Damit wurden – im Vergleich zu entsprechenden Fahrten mit dem Auto – 9868,8 Kilogramm CO2 eingespart. „Ich bin damit einfach schneller von zu Hause zur Arbeit und zurück“, gab Michael Thater seinen Beitrag preis. Die städtische Umweltbeauftragte Irina Schumacher-Greiner betonte, „dass alle Teilnehmer in der Stadt stolz auf sich sein können“. Bei der Teamwertung hat sich die Realschule/Gemeinschaftsschule mit 70 aktiven Teilnehmern und 10.972,9 geradelten Kilometern an die Spitze gesetzt. Michaela Catalone ist in der Einzelwertung der Frauen mit viel Ehrgeiz als Erstplatzierte durchs Ziel gekommen, gefolgt von Sonja Wunderle und Karin Kaiser-Lederer. Christian Kuhn, Oliver Himmelsbach und Hermfred Gohn sind die männlichen Spitzenreiter in der Stadt. Jüngster männlicher Teilnehmer ist Felix Kessler. Er hat innerhalb von drei Wochen 408,6 Kilometer zurückgelegt. Ida Maria Stoißer ist die jüngste weibliche Teilnehmerin, sie kommt auf 101,6 Kilometer. Ältester Teilnehmer ist Günter Gnädinger. Er hat 523,4 Kilometer zurückgelegt. Auch sechs Wehrer Gemeinderäte beteiligten sich am diesjährigen Stadtradeln. Vito Doria ist wieder mit 543,69 gefahrenen Kilometer Spitzenreiter, Paul Erhard und Claudia Arnold belegen die nachfolgenden Plätze.

Nahezu alle Gewinner waren zur Preisverleihung in den Wehrer Rathauspark gekommen. Bürgermeister Michael Thater gratulierte ihnen mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk. Er sagte: „Für Wehr als Fahrradstadt ist einiges an Verbesserung möglich.“