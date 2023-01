von Maria Schlageter

Einen gleich 43-fachen Grund zur Freude hatte am vergangenen Wochenende die Stadtmusik Wehr: In der feierlichen Umgebung des Alten Schlosses durfte der Vereinsvorsitzende, Harald Vesenmeier, 43 Passivmitglieder zu neuen Ehrenmitgliedern des Vereins ernennen.

Rund die Hälfte von ihnen nahm die Auszeichnung persönlich von Vesenmeier und dem Präsident der Stadtmusik, Michael Thater, entgegen. Und das mit gewissem Stolz und der einen oder anderen Anekdote an früher, damals vor 40 Jahren, als die nun Geehrten ihre Unterschrift auf das Mitgliedsformular gesetzt haben.

Neben den gemeinsamen Erinnerungen an lustige Stunden im alten Musiksaal, unvergessene Feste und Konzerte, drückte Vesenmeier vor allem seine Dankbarkeit aus: Denn ohne ihre zahlreichen passiven Mitglieder, die dem Verein tatkräftig zur Seite stehen, wäre der Verein nicht das, was er ist. Deshalb sei es ihm und seinen Musikkolleginnen und Musikkollegen am Herzen gelegen, die Ehrungen für 40 Jahre Passivmitgliedschaft aus den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 besonders zu würdigen.

Zu den Geehrten zählen: Elke Genter, Waltraud Gallmann, Martina Nickel, Leo Benkert, Gerhard Kunzweiler, Lucia und Konrad Betzler, Hans Leber, Hugo Gentner, Walter Kaufmann, Jörg Burczyk, Hubert Mulflur, Christof Baumgartner, Rita Wagner, Eberhard Mulflur, Erika Geiger, Jürgen Sickinger, Alfred Skrube, Helga Multner, Rainer Müller und Roderich Felber.

Christian Genter (links) wurde als aktiver Musiker zum Ehrenmitglied der Stadtmusik ernannt, Beate Schmid erhielt für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft eine Urkunde des Verbands vom Vorsitzenden Harald Vesenmeier (Mitte). | Bild: Maria Schlageter

Gleichzeitig nutzte Vesenmeier die Gelegenheit auf der aktiven Seite langjährige Mitglieder zu ehren: Für ihre 40-jährige Treue zum Verein erhielt Beate Schmid die goldene Urkunde des Blasmusikverbands. Und zu der Regie der Ehrenmitglieder zählt nun Christian Genter, der seit über 35 Jahren aktives Mitglied der Stadtmusik ist.