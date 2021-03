Das nennt man wohl Eigentor: Weil Altbürgermeister Klaus Denzinger beweisen wollte, dass die Stadt die Bewohner der Bürgerstiftung nicht ausreichend schützt, hat er sich nun eine Anzeige eingehandelt.

Doch der Reihe nach: Eigentlich sollten Besucher die Einrichtungen der Wehrer Senioreneinrichtung nur nach Vorlage eines negativen Schnelltests betreten dürfen. Doch wie Denzinger gegenüber dem SÜDKURIER berichtet, hat er am Wochenende andere Erfahrungen gemacht. „Zwischen 14 und 16 Uhr nehmen ehrenamtliche Helfer Schnelltests von den Besuchern. Aber außerhalb dieser Zeiten können Besucher ein – und ausgehen, wie sie wollen“, so Denzinger, selbst einer der freiwilligen Helfer, die bei den Besuchern Schnelltests nehmen. „Ich habe es – unter Zeugen – am Samstag und Sonntag zwei Mal versucht. Beide Male bin ich unbehelligt in die Bürgerstiftung gekommen.“ Ausdrücklich will er nicht die Angestellten der Stiftung an den Pranger stellen, sondern sieht vor allem den Gemeinderat als Stiftungsrat mit dem Vorsitzenden Bürgermeister Michael Thater in der Pflicht, die Bewohner des Seniorenheims zu schützen. Denzingers Vorwurf: Thater nehme auch nach dem heftigen Corona-Ausbruch im Januar mit 14 Todesfällen in der Bürgerstiftung die Situation nicht ernst und werde seiner Verantwortung nicht gerecht. „Das ist doch ein Skandal hoch drei! Ich bin fassungslos!“, so Denzinger, der sich nun seinerseits Kritik ausgesetzt sieht. Dem Altüprgermeister droht sogar eine Anzeige, weil er mit seiner Aktion vorsätzlich gegen die Corona-Regeln verstoßen hat.

Stiftungsratsvorsitzender Michael Thater erklärt auf Anfrage, dass die Türen der Bürgerstiftung außerhalb der Öffnungszeiten grundsätzlich verschlossen seien. Dies sei auch die klare Anweisung an die Heimleitung. Allerdings sei ebenso klar, dass den Bewohnern – insbesondere bei so schönem Wetter wie am Wochenende – die Möglichkeit gegeben werden muss, nach draußen zu kommen und auch wieder zurück. Für Denzingers Aktion hat er keinerlei Verständnis: „Die Öffnungszeiten und Regeln der Bürgerstiftung sind klar und deutlich angeschrieben“, so Thater. „Wer das Heim außerhalb dieser Zeiten betritt, verstößt nicht nur gegen die Corona-Regeln, sondern begeht auch Hausfriedensbruch. Wir werden das zur Anzeige bringen“, kündigt Thater an. Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz kündigt außerdem an, ihn ab sofort nicht mehr als freiwilligen Testhelfer einzusetzen.