Die niederländische Discounter-Kette Action will im früheren Schmidts-Markt in der Todtmooser Straße eine Filiale eröffnen. Ein entsprechender Antrag auf Nutzungsänderung liegt der Stadtverwaltung vor und soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag beraten werden.

Geplant ist laut Gemeinderatsvorlage eine Verkaufsfläche von über 1000 Quadratmetern im südlichen Teil des Gebäudes – dies entspricht etwa der Hälfte des früheren Lebensmittelmarkts, der vor zehn Monaten an seinen neuen Standort auf das Brennet-Areal zog. Das seidem leerstehende Gebäude selbst ist in privatem Eigentum.

Die Kette Action Action bezeichnet sich selbst als Non-Food-Discounter, der in elf europäischen Ländern mit über 2300 Filialen vertreten ist. Mit Sonderposten zielt der Markt auf günstige Preise. Rund 1500 Produkte aus dem Sortiment sollen zu einem Preis von unter einem Euro zu haben sein. Der Durchschnittpreis liegt unter zwei Euro. Bislang ist die Kette in der Region mit Märkten in Weil am Rhein und in Lauchringen vertreten.

Stadt will lieber Wohnungen

Ob die Kette tatsächlich in dem Gebäude einen Markt eröffnen kann, ist fraglich. Die Wehrer Stadtverwaltung positioniert sich bereits gegen die Pläne. Eine Ansiedlung des Discounters widerspreche den Zielen, die die Stadt bei der Planung des Sanierungsgebiets Brennet-Areal festgelegt habe.

„Im nördlichen, jetzt in Rede stehenden Bereich ist eine Umwandlung zu Wohnnutzungen im Geschosswohnungsbau vorgesehen. Auf diese Ziele wurde das Sanierungsgebiet und sämtliche Planungen der letzten Jahre aufgebaut. Die vorliegende geplante Nutzungsänderung widerspricht diesen Anstrengungen komplett, sie ist daher als den Sanierungszielen widersprechend abzulehnen“, heißt es in der Vorlage. Die Stadt verweist auch darauf, dass bei einem Abbruch und Neubau von Wohngebäuden Fördermöglichkeiten durch das Landessanierungsprogramm zur Verfügung stehen. Die Eigentümer hätten dieses Angebot allerdings ausgeschlagen.

Der Gemeinderat wird sich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Versammlungsraum Öflingen mit dem Antrag befassen. Dort geht es auch um die Innenstadtstrategie nach Eröffnung der Märkte auf dem Brennet-Areal.