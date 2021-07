Wie soll sich Wehr in den nächsten zehn bis 20 Jahren entwickeln? Wo sollen neue Wohngebiete entstehen und welche Flächen sollen für Gewerbe und Freizeit zur Verfügung gestellt werden? Diese und viele weitere Fragen sollen im Stadtentwicklungskonzept 2030 beantwortet werden, das die Stadt in den nächsten Jahren erarbeiten will. „Wir wollen eine möglichst hohe Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen sollen“, erklärte Bürgermeister Michael Thater am Donnerstagabend bei der Auftaktveranstaltung des Prozesses, der in der Fortschreibung des Flächennutzungsplans münden soll.

Vor fünf Jahren hatte die Stadt bereits zu einer ersten Werkstatt geladen, der Beteiligungsprozess war seitdem unterbrochen. „Es ist nicht so, dass seitdem nichts passiert ist“, so Thater. Die Entwicklung der beiden Brennet-Areale sei auf dem Weg, die A98 habe nun einen großen Schritt nach vorn gemacht und auch die Reaktivierung der Wehratalbahn sei aufgegleist, so Thater. Daher sei es nun an der Zeit, den Faden von damals wieder aufzunehmen.

Vier Diskussionsstände hatte das Team des Stuttgarter Stadtplanungsbüros Baldauf um Kurt Meier vorbereitet, in denen die Bürger ihre Meinungen und Ideen einbringen konnten. Hier ging es beispielsweise um künftige Wohngebiete im Außenbereich, Platz für Gewerbeansiedlungen, das Füllen von bestehenden Baulücken sowie das umfassende Thema Verkehr.

Zahlen zeigen Wachstumspotenzial

Dass in Wehr weiter Bedarf an Bauland besteht, liegt auch an sich veränderenden Lebensumständen. Dies zeigt auch die Statistik: Seit dem Jahr 2000 nahm die Zahl der Wohnungen in Wehr um elf Prozent zu, die Bevölkerungszahl blieb dagegen nahezu stabil. Es gibt aber Wachstumspotenzial: Während im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts mehr Wehrer wegzogen als Auswärtige hinzuzogen, hat sich dies im zweiten Jahrzehnt deutlich gedreht. Auch die Zahl der versicherungspflichtigen Arbeitsstellen ist in Wehr derzeit so hoch wie seit 20 Jahren nicht.

Wo soll Wehr wachsen?

Die Zahl der möglichen Baugebiete im aktuellen Flächennutzungsplan ist überschaubar: Neben dem Habiken sind noch Erschließungen auf dem Meierhof und südlich des Hölzle möglich. Für die weitere Zukunft stellten das Planungsbüro Baldauf und die Stadtverwaltung Erweiterungen auf der Großen Zelg, im Lind (oberhalb des Bergwegs), oder dem Nollen zu Diskussion. Auch in Öflingen ist eine Erweiterung des jüngsten Baugebiets Breit II oder der Mühlenmatt denkbar. Nicht alle Vorschläge fanden Gefallen der Teilnehmer. „Nichts ist fix“, ermutigte Thater die Bürgerinnen und Bürger, eigene Vorschläge und Meinungen in den Prozess einzubringen.

Vor dem Eindruck der aktuellen Hochwasserkatastrophe sorgten sich einige Teilenehmer um den Hochwasserschutz. Denn gerade durch die kleinen Bäche, die vom Hotzenwald herunterfließen, droht bei Starkregenereignissen Gefahr. Dies werde bei der Planung natürlich berücksichtigt, so Thater.

Wehr Wehrer Wirtschaft wächst: Zahl der Arbeitsplätze auf einem Höchststand Das könnte Sie auch interessieren