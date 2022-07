Die Stadt Wehr entwickelt mit Unterstützung externer Fachleute ein Mobilitätskonzept. Eigentlich sind es sogar zwei Konzepte: Eines befasst sich mit allgemeinen Fragen der Mobilität, mit dem der Rahmen für die städtische Verkehrspolitik in den nächsten zehn Jahren gesteckt werden soll. Das zweite Konzept befasst sich mit der E-Mobilität – konkret mit der Lade-Infrastruktur und dem Angebot von E-Carsharing-Fahrzeugen.

„Die Mobilität im städtischen Raum wird E-Mobilität sein“, blickte Bürgermeister Michael Thater in eine vermutlich nicht all zu ferne Zukunft. um dem Rechnung zu tragen, müsse die Stadt die Voraussetzungen schaffen und die Ladeinfrastruktur ausbauen. Dabei will die Stadt aber nicht alleine agieren, sondern sich mit Partnern wie Händlern, Dienstleistern und Firmen abstimmen.

Wo werden in Zukunft Ladesäulen benötigt?

Während die Bewohner von Einfamilienhäusern meist auf eine eigene Wallbox zurückgreifen können, ist in Wohngebieten mit größeren Wohnhäusern eine zusätzliche Infrastruktur sinnvoll.

All dies soll in ein Konzept fließen, es soll aber nicht bei einem Papierentwurf bleiben. „Wir wollen schon jetzt einen ersten Stein ins Wasser werfen“, kündigte Thater ein Pilotprojekt an: Schon in den nächsten Wochen werde testweise eines der städtischen E-Carsharing-Autos mitsamt einer Ladesäule auf der Zelg in der Joseph-Haydn-Straße stationiert. Bei Anwohner sollen die Möglichkeit bekommen, diese neue Form der Mobilität zu testen.

Das Pilotprojekt

Die Kosten: Für die Anmeldung mehr auf der Homepage von my-e-car.de und beim Bürgerbüro Wehr. Die Nutzungsgebühr beträgt für die erste Stunde 5 Euro, für jede weitere Stunde vier Euro. Während der Nacht (0 bis 7 Uhr) gelten günstigere Tarife von drei beziehungsweise zwei zwei Euro. Der Tageshöchstpreis beläuft sich auf 49 Euro. Jede gebuchte Stunde beinhaltet 50 Freikilometer. Darüber hinaus werden 25 Cent pro Kilometer in Rechnung gestellt. Die Stadt Wehr und „my-e-car“ wollen den Bürgerinnen die Vorteile der Elektromobilität noch näherbringen. Im Zeitraum vom 1. August bis zum 30. September 2022 wird ein Elektroauto in der Joseph-Haydn-Straße (gegenüber dem Kinderspielplatz) den Bürgern der Stadt Wehr zur Verfügung stehen. Die Nutzung bietet sich beispielsweise für den Hausmann oder die Hausfrau an, die über keinen Zweitwagen verfügen und mit my-e-car Besorgungen, Kurzbesuche und Einkäufe erledigen können.Für my-e-car Fahrzeuge ist das Laden kostenfrei. Alle my-e-car-Autos haben einen NaturEnergie Community Ladechip am Kfz-Schlüssel, dieser ermöglicht kostenfreies Laden an allen Stromtankstellen der NaturEnergie Community. Wo die Ladesäulen stehen und welche momentan frei ist, findet man in einer interaktiven Karte. Diese und weitere Informationen sind im Internet unter www.my-e-car.de zu finden.Am Samstag, 6. August, von 10 bis 14 Uhr wird eine zusätzliche Aktion in der Joseph-Haydn-Straße stattfinden, bei der die Bürger (ob bereits my-e-car genutzt oder nicht) die Möglichkeit haben, über Erfahrungen – positiv wie negativ – zu diskutieren – von Hindernissen und Hemmnissen, die der bisherigen Nutzung im Weg stehen, zu informieren und natürlich, um Fragen zu stellen. Wenn sich der Probelauf als erfolgreich herausstellt, sind weitere temporäre Stationen in anderen Stadtteilen von Wehr und Öflingen geplant.Für die Anmeldung mehr auf der Homepage von my-e-car.de und beim Bürgerbüro Wehr. Die Nutzungsgebühr beträgt für die erste Stunde 5 Euro, für jede weitere Stunde vier Euro. Während der Nacht (0 bis 7 Uhr) gelten günstigere Tarife von drei beziehungsweise zwei zwei Euro. Der Tageshöchstpreis beläuft sich auf 49 Euro. Jede gebuchte Stunde beinhaltet 50 Freikilometer. Darüber hinaus werden 25 Cent pro Kilometer in Rechnung gestellt.

Das zweite – und eigentliche – Mobilitätskonzept befasst sich mit allen Verkehrsmitteln – ob Fuß- oder Radverkehr, Auto, Bürger- oder Linienbus, also sowohl mit dem öffentlichen als auch mit dem privaten Personenverkehr.

„Ein Schwerpunkt sollte die Verzahnung des städtischen Verkehrs mit den Nachbarstädten sein“, mahnte Stefan Engel von der Fraktion der Grünen an, die schon 2019 den Anstoß zu einem Mobilitätskonzepts gab.

Es solle eben nicht in erster Linie um den individuellen Autoverkehr gehen, sondern um die benachteiligten Menschen, wie Senioren oder Kinder ohne Auto, so Engel. Hier sieht auch Paul Erhart (CDU) in Manko: Mit dem Bürgerbus gebe es so gut wie keine Vernetzung mit dem Linienverkehr, weil dessen zentrale Haltestelle am Talschulplatz keine Verbindungen habe.

„Das Liniennetz und die Fahrpläne müssen zwingend besser vernetzt werden“, so Erhart, der sich vor allem konkrete Vorschläge und Verbesserungen von dem Konzept erhofft. Fertiggestellt werden soll das Mobilitätskonzept bis zum Frühjahr 2023.