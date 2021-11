Die Stadt Wehr plant in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz Wehr und dem Landratsamt Waldshut am Samstag, 4. Dezember in der Stadthalle Wehr einen großen Impfaktionstag. Zwischen 9 und 16 Uhr sollen Erst-, Zweit- und (bei entsprechendem zeitlichen Abstand zur Zweitimpfung) auch Drittimpfungen angeboten werden.

Termine wird es nur per Voranmeldung geben. Diese können über die Internetseite https://www.terminland.de/landkreis-waldshut/ gebucht werden, sobald sie dort freigegeben werden. Dies solle in den nächsten Tagen möglich sein. Noch ist allerdings nicht klar, wieviel Impfstoff zu Verfügung stehen wird. Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz, der mit seinem Team den Impftag organisiert, versucht derzeit, möglichst viele Impftermine zu ermöglichen. „Die angekündigte Biontech-Einschränkung des Bundesgesundheitsministeriums betrifft auch uns“, so Schmitz.

Schon am kommenden Samstag, 27. November, plant die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg einen landesweiten Impfaktionstag, bei der die niedergelassenen zusätzliche Impfungen anbieten. An diesem Aktionstag werden sich auch die Ärzte des Wehrer Ärztehauses im Bündtenfeld beteiligen. Auch hier ist eine Anmeldung am Samstag zwischen 9 und 11 Uhr notwendig. Die Impfsprechstunde dauert anschließend bis 13 Uhr.