So eng war der städtische Haushaltsplan lange nicht gestrickt: Nur mit der Erhöhung der Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer B (Gebäude und bebaubare Grundstücke) gelingt es der Wehrer Stadtverwaltung, einen ausgewogenen Haushaltsentwurf für 2024 zu erstellen.

Der Gemeinderat muss im Dezember der Haushaltsplanung zwar noch zustimmen, der Finanzausschuss des Gemeinderats machte am Montagabend aber schon den ersten Schritt. Beide Steuerhebesätze sollen um jeweils zehn Punkte erhöht werden, so seine Empfehlung. Der Satz für die Grundsteuer B steigt demnach von 370 auf 380, der Gewerbesteuerhebesatz von 360 auf 370.

Kämmerer Erich Götz verspricht sich durch diese erste Erhöhung seit sieben Jahren Mehreinnahmen von rund 215.000 Euro. „Diese Steuererhöhungen sind eher symbolisch“, so Bürgermeister Michael Thater.

Neue Schulden verhindert die Steuererhöhung nicht: So ist im kommenden Jahr eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Und auch auf die Rücklagen muss die Stadt zurückgreifen: Die „liquiden Mittel“ sollen um 4,5 Millionen Euro sinken. Dennoch plant die Stadt den Ergebnishaushalt mit einem Minus von 2,9 Millionen Euro.

Personalkosten steigen immens

Der Entwurf des Zahlenwerks habe in diesem Jahr keinen Spaß gemacht, bekundete Thater schon eingangs der fünfstündigen Arbeitssitzung. Der finanzielle Spielraum werde wegen der steigenden Ausgaben immer enger. Als Beispiel nannte er die Personalkosten der Stadt, die im kommenden Jahr um sage und schreibe 2,5 Millionen Euro auf nun 15,94 Millionen Euro steigen werden.

Die Ursache liegt aber nicht etwa in zusätzlichen Stellen, wie Personalleiterin Tina Wehrle klar stellte, sondern ausschließlich in den Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst, die inflationsbedingt sehr hoch ausfallen.

Hohe Standards kosten viel Geld

„Wir müssen uns fragen, ob wir uns diese Standards noch leisten können“, sagte Thater mit Blick auf die hohen Kosten der Wehrer Kindergärten, die allesamt kommunal betrieben werden. „Jede Erzieherin ist ihr Geld wert“, stellte er klar. Mit der Ausweitung des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze gerieten letztlich alle kommunalen Haushalte unter Druck.

„In den nächsten Jahren ist das mit diesen Standards nicht mehr finanzierbar“, prophezeite er. Stadtrat Mathias Scheer (Freie Wähler) pflichtete ihm bei und brachte das „Verursacherprinzip“ in die Diskussion: „Wer umfangreichere Kinderbetreuung will, muss in Zukunft einfach tiefer in die Tasche greifen“, so Scheers Forderung.

Mit Blick auf die Finanzlage suchten die Mitglieder des Finanzausschusses akribisch nach Einsparmöglichkeiten – allerdings mit nur wenig Erfolg: Aus den Planungen gestrichen oder verschoben wurden nur einige wenige Projekte, wie beispielsweise die Lichtsteuerung der Mediathek (20.000 Euro) oder die Erneuerung der WC-Anlage der Talturnhalle (70.000 Euro).

