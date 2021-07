Einen offenen Impftermin wird es am Samstag, 17. Juli, in der Wehrer Stadthalle geben, ein weiterer Termin ist in Planung. Außerdem werde ab nächster Woche das städtische Testangebot auf zwei Abende reduziert. Dies kündigte Bürgermeister Michael Thater am Dienstag Abend im Gemeinderat an: „Seit letzter Woche gibt es genügend Impfstoff, so dass wir als Stadt noch vor den Sommerferien dieses Angebot machen können.“ Verimpft wird der Wirkstoff von Johnson & Johnson, hier ist keine Zweitimpfung notwendig.

Anmeldung wird empfohlen

Insgesamt 500 Impfdosen sind vor allem für die Wehrer Bürger im Angebot, so Thater weiter. Um Wartezeiten vor der Stadthalle zu vermeiden, empfehle sich eine Anmeldung per E-Mail (buergerbuero@wehr.de) oder telefonisch unter 07762/808 444. „Eine Impfung ist aber auch ohne Anmeldung möglich“, so Thater. In diesem Fall müsse man eine Wartezeit einplanen, da vor Ort die Daten aufgenommen werden müssen.

Wehr Auf dem malerischen Weg zum Ganzen: So entsteht in Wehr Kachel um Kachel ein Gesamtkunstwerk Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin sei ein Impftermin mit dem Wirkstoff der Firma Biontech in Planung: Dieser soll voraussichtlich am Sonntag, 18. Juli, stattfinden. Die Zweitimpfung ist am Sonntag, 8. August, geplant. Hier richte man sich vor allem an Frauen und Kinder ab zwölf Jahren, so Thater. Da sich dieser Termin nur mit mindestens 200 Impflingen durchführen lasse, müsse man sich für diesen Termin anmelden. Betreut werde die Impfung von Mitarbeitern der Stadt. „Wir wollen möglichst viele Menschen überzeugen, denn eine Impfung ist die einzige echte Chance aus der Pandemie“, so Thater.

Kreis Waldshut Mit dem zweiten Pieks sicher in den Urlaub: Impfwillige im Landkreis können jetzt schneller zum zweiten Termin Das könnte Sie auch interessieren

Zusammen mit Bad Säckingen hat die Stadt Wehr bereits acht Impftage in der Wallbacher Flößerhalle durchgeführt. Aufgrund der sinkenden Nachfrage werden ab nächster Woche das städtische Testangebot auf zwei Tage reduziert. Dies habe man zusammen mit den beiden DRK Ortsverbänden besprochen, so Thater. Teils habe es an einem Abend nur noch drei Testwillige gegeben.

Trotzdem solle das kostenlose Angebot in kleinem Rahmen aufrechterhalten werden: Am Donnerstag wird weiterhin von 19 Uhr bis 20 Uhr in Öflingen getestet, am Freitag zur gleichen Zeit in Wehr. „Eventuell streichen wir auch den Termin in Öflingen, halten den Freitag aber aufrecht“, so Thater.