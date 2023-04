Eine überraschende Personalie verkündete Bürgermeister Micheal Thater am Dientagsabend im Wehrer Gemeinderat: Kulturamtsleiter Johannes Frank Wölfl werde der Stadt Wehr zum 31. August 2023 den Rücken kehren.

Die Suche nach einem Nachfolger beginne noch in dieser Woche, die Stellenausschreibung soll dieser Tage veröffentlicht werden, so Thater. Die Stadt Wehr hofft, die Stelle bereits im Sommer besetzten zu können, um eine Einarbeitung und glatte Übergabe des Kulturveranstaltungsbetriebs zu ermöglichen.

Was hat Wölfl in Wehr bewegt?

Johannes Frank Wölfl war im April 2019 nach Wehr gekommen. Als Nachfolger von Reinhard Valenta, der das Kulturgeschehen über 25 Jahre geprägt hatte, waren es große Fußstapfen, die Wölfl auszufüllen hatte. Dabei wurde er schnell von der Corona-Pandemie ausgebremst. Zwei Jahre lang fielen Kulturveranstaltungen aus oder konnten nur unter starken Einschränkungen stattfinden.

Gleichwohl gelang es Wölfl mit kreativen Ideen eigene pandemie-konforme Akzente zu setzen: Sei es mit der Reihe der Klappstuhlkonzerte im Ludingarten oder einem mobilen Konzert während des Lockdowns. Spuren hat Wölfl auch mit seinem persönlichen Steckenpferd, dem Theater, hinterlassen. Mit der VHS-Theatergruppe brachte der Regisseur mehrere Stücke auf die Bühne.

Wölfls letztes Projekt in Wehr

Letztes großes Projekt Wölfls in Wehr ist die neue Nutzung der früheren evangelischen Christuskirche in Öflingen als Kulturraum. Seit dem 1. Januar 2023 ist die Stadt Wehr Eigentümerin der ehemaligen evangelischen Christuskirche in Öflingen.

Das für die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt Wehr wichtige Gebäude wurde in monatelangen Umbauarbeiten im Innenbereich neu gestaltet und für seine kommende Kulturaufgabe aufwendig hergerichtet. Am Mittwoch, den 10. Mai findet nun um 19 Uhr die offizielle Eröffnung der Kulturspielstätte „KulTurm“ in Öflingen statt.

Für das darauffolgende Wochenende sind bereist mehrer Venstaltungen geplant: Am Freitag, 12. Mai, ein Konzert der „Knaschtbrüeder“, am Samstag, 13. Mai, das Thetaregesatspiel „Gretchen89ff“ und am Sonntag, 14 Mai, Konzerte von Musikverein Öflingen, Christine Schmid und Station Four.