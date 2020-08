Bauplätze in Wehr sind nach wie vor begehrt. Der Gemeinderat ebnet nun formell den Weg, zwei weitere Baulücken im Ort zu schließen. Für die Grünfläche beim Enkendorf direkt an der Öflinger Straße wurde hierfür der neue Bebauungsplan „Habiken Ost“ aufgestellt. Auf dem rund 3700 Quadratmeter großen Grundstück sollen sich zwei Handwerksbetriebe ansiedeln, erklärte Stadtplaner Till Fleischer im Gemeinderat.

Die Stadtverwaltung möchte so einen Puffer zwischen dem neuen Industriegebiet Rossmatt und der bestehenden Wohnbebauung schaffen. Nachdem nun kleinere Anmerkungen des Landratsamts aufgenommen wurden könne man zeitnah mit der Bebauung beginnen, so Fleischer. Gebaut werden soll auch in der Innenstadt: Die Änderung des Bebauungsplans „In den Höfen“ wurde einstimmig beschlossen. Die Änderung betrifft zwei Grundstücke in der Friedrichstraße und ein kleineres Grundstück in der Haseler Straße.

In den Höfen: Klassische Innenraumverdichtung durch Wohnbebauung ist in der Friedrichstraße und in der Haseler Straße geplant. | Bild: Julia Becker

Die Grundstücke in der Friedrichstraße liegen seit längerer Zeit brach, nun möchte ein Investor hier bauen. Möglich sind hier nun eine Tiefgarage sowie eine dreigeschossige Wohnbebauung. Die Fläche in der Haseler Straße ist Eigentum der Stadt – hier steht eine zentrale Schaltstation der Stadtwerke Wehr. Nachdem diese im vergangenen Jahr durch eine wesentlich kleinere Anlage ersetzt wurde ist eine große Freifläche entstanden. Hier ist nun eine zweigeschossige Wohnbebauung möglich.