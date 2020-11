Mit deutlich zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen, deutlichen Einbußen bei der Einkommensteuer und weniger Schlüsselzuweisungen rechnet die Stadt Wehr im kommenden Jahr. Das geht aus dem ersten Haushaltsplanentwurf hervor, den der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats in seiner öffentlichen Sitzung am kommenden Montag, 30. November, 19 Uhr, in der Stadthalle erstmals berät. Bei einem Gesamtvolumen von rund 33 Millionen Euro im Ergebnishaushalt rechnet Bürgermeister Thater aktuell mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Ob die Finanzierungslücke durch den Abbau der liquiden Mittel oder durch eine Darlehensaufnahme abgedeckt werden soll, wird der Finanzausschuss in der Sitzung zu beraten.

