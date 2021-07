Die Stadt Wehr erhöht die Kindergartengebühren ab September um rund fünf Prozent. Dies beschloss der Gemeinderat am Dienstag mehrheitlich – lediglich die SPD-Fraktion und und Hans-Peter Zimmermann (FDP) sprachen sich gegen Gebührenerhöhung aus, die neben den Kindergärten und -krippen auch den Grundschulhort betrifft. Und auch die nächste Gebührenrunde für Mitte 2022 wurde bereits anvisiert: Dann sollen die Elternbeiträge nochmal um drei Prozent erhöht werden.

Nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats von 2016 sollen die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung eigentlich jährlich um drei Prozent steigen – unter anderem, um die steigenden Lohnkosten auszugleichen. Mit regelmäßigen Erhöhungen sollen größere Gebührensprünge für einzelne Jahrgänge vermieden werden. Aufgrund der Corona-Krise verzichtete die Stadt im vergangenen Jahr allerdings auf eine Anpassung der Beiträge. Deshalb sei nun ein höherer Anstieg notwendig, begründete Bürgermeister Michael Thater den Vorschlag der Stadtverwaltung. Die kommunalen Spitzenverbände hätten als Richtwert einen Kostendeckungsbeitrag von 20 Prozent angegeben. „Diesen Wert haben wir noch nie erreicht“, so Thater. Nachdem die Stadt im vergangenen Jahr auf eine Anpassung verzichtet habe, liege man aber mit 14 Prozent deutlich zu niedrig. Mit der fünfprozentigen Erhöhung könne man nun etwa 18 Prozent der Kosten decken.

Die Stimmen der Gemeinderäte

„Unsere Erzieher sind hoch qualifiziert. Wir brauchen gute Löhne, um gutes Personal zu bekommen und zu halten“, unterstützte FW-Sprecher Christoph Schmidt den Wunsch nach einer Beitragserhöhung. CDU-Sprecher Stefan Tussing sprach von einer „maßvollen Beitragserhöhung“, mit die hohe Qualität der Kinderbetreuungseinrichtungen erhalten werden könne.“ Gegen eine fünf-prozentige Erhöhung sprach sich die SPD aus: „Drei Prozent hätten wir mitgetragen, fünf Prozent ist zu viel“, so Karin Gallmann angesichts der hohen Belastung von Familien während der Corona-Zeit. Viel Eltern mussten sich nach der Schließung der Kindergärten um alternative Betreuungsmöglichkeiten kümmern oder hätten durch Kurzarbeit mit Einbußen zu kämpfen. Dies müsste stärker berücksichtigt werden.

Grünen-Sprecherin Claudia Arnold sah die Erhöhung als notwendig an, um spätere Jahrgänge durch noch größere Gebührensprünge nicht noch mehr zu belasten. An die Eltern gerichtet sagte sie: „Nirgendwo ist das Geld besser investiert als in die eigenen Kinder“. FDP-Stadtrat Hans-Peter Zimmermann lehnte die Erhöhung ganz ab. Es wäre es ein gutes Zeichen gewesen, vor dem Hintergrund der Corona-Belastungen auf die Erhöhung zu verzichten. Bürgermeister Thater erinnerte: „Dieses Zeichen haben wir letztes Jahr gegeben, als wir auf die Gebührenanpassung verzichtet haben.“ Die Stadt habe für die Schließzeiten gar keine Gebühren verlangt, obwohl längst nicht alle Kosten vom Land und Bund erstattet worden seien.

