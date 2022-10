Ein überraschend positives Ergebnis mit einem kleine Gewinn gab es im vergangenen Jahr für den Eigenbetrieb Energie-Wasser-Bäder. Im kommende Jahr soll anhand des Strukturgutachtens die Wasserversorgung zukunftsfähig aufgestellt werden. Erklärungen für die überdurchschnittlich hohen Wasserverluste konnten aber bislang noch nicht gefunden werden.

„Wir waren von deutlichen Verlusten ausgegangen“, so Philipp Sailer vom Rechnungsamt. Statt einem Verlust von über 100.000 Euro steht nun im Jahresabschluss ein kleiner Gewinn von knapp 23.000 Euro. Hauptgrund für diese Ergebnis sei die Schließung des Hallenbades und die damit deutlich geringeren Betriebskosten. Insgesamt schloss die Sparte Bäder mit einem Verlust von rund 540.000 Euro ab.

Hallenbad Wehr Das Hallenbad Wehr wird laut Beschluss des Gemeinderates von Wehr am 1. November wieder öffnen. Auf der Website der Stadt heißt es allerdings, dass wegen des Krieges in der Ukraine und der angespannten Energiesituation über die Länge der Öffnungsdauer noch keine Auskunft erteilt werden kann. Warmwasserbadetage werden entfallen und die Wassertemperatur wird auf 26 Grad gesenkt.

Das kühle Temperaturen und viel Regen sowie die Corona-Auflagen zum Saisonbeginn sorgten im Freibad für weniger Besucher als erwartet. Dafür wurde kräftig ins Hallenbad investiert: Rund eine halbe Million Euro flossen unter anderem für eine neue Lüftungsanlage. Positiv wirkte sich der häufige Niederschlag 2021 auf die Sparte Wasser aus: Da weniger bewässert wurde und auch der Wasserbedarf im Hallenbad geringer war, sank der Gesamtwasserverbrauch um knapp fünf Prozent auf rund 650.000 Kubikmeter.

Erfreulich sei auch der um 4,3 Prozent gestiegene Quellwasseranteil, der ebenfalls auf die hohen Niederschläge zurückzuführen sei. „Das wird 2022 anders sein“, stellte Bürgermeister Michael Thater fest. Insgesamt habe man hinsichtlich des Verbrauchs im Durchschnitt gelegen: „Eine Punktlandung“, so Sailer.

Punktlandung Gewinn

Ebenfalls eine Punktlandung sei der erwirtschaftete Gewinn in diesem Bereich mit 111.000 Euro, nur 1000 Euro unterhalb der Erwartung. Stabil entwickelte sich der Bereich Energie. Hier finden sich die Beteiligungen an der Badenova und der ED Kommunal wieder. Die Ausschüttung sei 2021 etwas niedriger gewesen, aber dennoch deutlich positiv läge mit knapp 480.000 Euro ganze 60.000 Euro höher als erwartet, so Sailer. Lob gab es vor allem die solide finanzielle Situation des Eigenbetriebes.

„Die hohe Eigenkapitalquote erfreut ebenso wie der Gewinn trotz schwieriger Zeiten“, so Stefan Tussing (CDU) mit Blick auf andere Gemeinden. Erwägenswert sei auch der Zuschuss des Fördervereins zu den Sanierungsarbeiten im Hallenbad in Höhe von 25.000 Euro. „Wir können stolz sein auf so engagierte Bürger.“ Das Ziel Schuldenabbau habe man zwei Jahrzehnte konsequent verfolgt, so Thater. Im Januar solle nun das Strukturgutachten zum Thema Wasser vorgestellt werden, welches neue Investition mit sich bringe. Erste Maßnahmen würden bereits in diesem Jahr umgesetzt.

„Mit Blick auf den Klimawandel müssen wir unsere Quellen besser schützen und für die nächsten 15 Jahre anderes planen,“ so Thater. Ein Dauerthema seien immer noch zu hohen Wasserverluste. „Wir haben in der Vergangenheit Lecks gut schließen können. Wir hatten einst 20 Prozent Verluste, jetzt noch 15 Prozent. Das ist besser, aber normal wären zehn Prozent“, so Thater. Dieses Thema sei ein Schwerpunkt im Gutachten, die konkreten Gründe habe man aber bisher nicht gefunden..