von Hans-Jürgen Sackmann

In diesem Jahr jährt sich die bauliche Umgestaltung und Vergrößerung des Chorraumes der Kirche St. Martin in Wehr zum 110 Mal und bei diesem feierlichen Rahmen wurden vier neue Wortgottesdienstleiter vorgestellt.

Viele Gläubige fanden den Weg in die katholische Pfarrkirche und rasch waren die pandemiebedingten limitierten Sitzreihen belegt. Gefreut hatten sich die Mitglieder des Kirchenchores. Sie konnten unter der Leitung der Dirigentin Elisabeth Schlegger-Weidt wieder mit einer größeren Abordnung den feierlichen Gottesdienst musikalisch umrahmen. An der Orgel spielte Bernhard Griener.

Nach dem Eingangsgesang „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ hieß Matthias Kirner die Gottesdienstbesucher willkommen – unter ihnen auch vier neue Wortgottesdienstleiter. Er hatte die besondere Freude Andreas Kramer, Magdalena Freifrau von Schönau, Claudia Maria Donner und Vera Fath der Kirchengemeinde vorstellen zu dürfen. Die Gemeindeassistentin Carmen Horvatic überreichte die Urkunden und ein schönes Blumengebinde.

Gefreut hat sich die Gemeindeassistentin Carmen Horvatic die vier „Neuen“ Wortgottesdienstleiter vorstellen zu dürfen: Magdalena Freifrau von Schönau, Andreas Kramer, Vera Fath und Claudia Maria Donner (von links). | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Nach der Segnung des Wassers wurde die Segnung der Gläubigen und Pfarrkirche vorgenommen. Pfarrer Matthias Kirner ging bei seiner Predigt auf die besondere Architektur des Gotteshauses ein. Der Glaube und die Hoffnung sind eingebunden in die große Gemeinschaft, wie wir es hier in der Wehrer Pfarrkirche erleben. Ein Ort, an dem sich „Himmel“ und „Erde“ berühren.

Stolz und mehr als zufrieden: Der Kirchenchor unter der Leitung der Dirigentin Elisabeth Schlegger-Weidt und Bernhard Griener an der Orgel konnten endlich wieder vor großem Publikum singen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Weihrauchschwaden zogen eindrucksvoll hoch zu den Stuckdecken. Die Eucharistiefeier wurde mit den Fürbitten, der Gabenbereitung, dem Hochgebet und der Kommunion fortgesetzt. Nach dem Segen ertönte das Te Deum, deutsch „Großer Gott, wir loben dich“ lautstark von der Empore herab und feierlich angeführt von den Ministranten zog Pfarrer Matthias Kirner aus dem Geburtsgebäude.

Weitere Termine in der Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt: Am 4. Juli ist Patrozinium St. Ulrich in Öflingen. Die Erstkommunionfeiern finden am 18. Juli um 9 und 11 Uhr und am 25. Juli wieder um 11 Uhr statt. Am 10. Juli erhält im Freiburger Münster die bisherige Gemeindeassistentin Carmen Horvatic die bischöfliche Beauftragung zur Gemeindereferentin.