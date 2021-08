von Michael Gottstein

Kurz, aber dafür sportlich erfolgreich war die letzte Saison des Kegelsportclubs Wehr-Öflingen. „Die Corona-Pandemie hat uns im Prinzip das komplette Vereinsleben gekostet“, berichtete der Vorsitzende Michael Thomann. Weil aber der Trainingsbetrieb im Juni wieder aufgenommen werden durfte, herrschte bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch eine durchaus optimistische Stimmung.

Wehr David Bader gewinnt TTC Wehr-Vereinsmeisterschaften Das könnte Sie auch interessieren

Der Schällenmarkt und das Dreikönigskegeln mussten abgesagt werden, und im Oktober 2020 bestritten die Mannschaften ihr letztes Rundenspiel. Im Zuge des Lockdowns wurden die Gaststätten und somit auch das Öflinger Gasthaus „Zur Säge“ mit der Kegelbahn für etwa acht Monate geschlossen. Die positive Nachricht: Bei der jüngsten Bahnabnahme im Juni gab es keine Beanstandungen.

Die vergangene Saison musste nach vier von 18 Spieltagen abgebrochen werden, doch in dieser kurzen Zeit konnten sowohl die Damen als auch die Herren des Clubs überzeugen. Wie Sportwart Mathias Feier berichtete, startete die erste Herrenmannschaft nach vielen erfolgreichen Jahren in der Verbandsliga wieder in der Landesliga A und belegte dort den zweiten Platz mit dem Ergebnis von 3220 Kegeln. Die zweite Herrenmannschaft startete in der Bezirksliga A und spielte wie gewohnt im stabilen Mittelfeld mit, der Schnitt betrug 3117 Kegel. Die Sonderstaffel landete im Mittelfeld. „Ich denke, im Laufe der Saison hätte sich noch das übliche Bild der ganz oberen Tabellenplätze eingestellt“, so der Sportwart. Der Schnitt wurde auf 1950 Holz gesteigert.

Wehr So schön klingt ein Sommerabend: Blasorchester des Musikvereins Öflingen freut sich endlich wieder vor Publikum auftreten zu können Das könnte Sie auch interessieren

Die Damen landeten auf dem zweiten Tabellenplatz in der Landesliga Frauen. „Wir haben Leistungen ausgepackt, die man lange nicht gesehen hatte“, lobte Damenwartin Anja Möller. Der Auswärtsschnitt wurde auf 2982 Kegel, der Heimschnitt auf 2800 Kegel erhöht. Höhepunkt war das Auswärtsspiel gegen Brombach, das die Damen aus Wehr und Öflingen „mit dem höchsten Mannschaftsergebnis seit ewigen Jahren“ und 3055 Kegeln gewinnen konnten. Für 30-jährige Mitgliedschaft im Kegelsportclub wurde (in Abwesenheit) Irmgard Müller geehrt; Walter Traibel gehört dem Verein seit 20, Rainer Krey seit zehn Jahren an.

Der Verein Der Kegelsportclub Wehr-Öflingen wurde 1979 gegründet und hat 29 Aktiv-, zwei Ehrenmitglieder und ein „Jugend A“-Mitglied. Der Vorsitzende ist Michael Thomann. Infos im Internet (www.ksc-wehr-oeflingen.jimdo.com).

Seit Montag gilt konsequent die 3-G-Regel bei Veranstaltungen in Innenräumen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss zu jedem Training tagesaktuelle Testergebnisse mitbringen. In gewissen Grenzen sind auch Tests beim Verein möglich, wobei jeder selbst den Abstrich unter Beobachtung geschulter Mitglieder vornimmt. Der Verein ist berechtigt, Testzertifikate auszustellen.