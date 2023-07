Eine sogenannte Spielstraße auf der wichtigsten Straße durch die Gemeinde, mehr Kreisverkehre und Radwege auf der Straße – das sind einige der Ideen, die Niklas Maaßen vom Bauplanungsunternehmen Rapp AG am Dienstagabend im Gemeinderat in Wehr vorstellt.

Das Verkehrskonzept soll dabei aber „nicht jeden Knotenpunkt betrachten, sondern eine Strategie entwickeln, die die Stadt anwenden kann“, so der Experte. Das stößt jedoch nicht durchweg auf Freude bei den Gemeinderäten. Viele sind derselben Auffassung wie Claudia Arnold von den Grünen. Ihr fehlten in der Präsentation des Verkehrskonzepts detaillierte Maßnahmen. Diese hoffte Arnold von dem Fachmann zu bekommen. Auch welche der Ideen die Möglichkeit für eine Zuschussförderung bringen, wäre aus ihrer Sicht ein wichtiger Aspekt, bei der Auswahl der Maßnahmen.

Die Frage ob Fahrradwege auf der Fahrbahn verlaufen sollten, war im Gemeinderat von Wehr ebenfalls Thema. | Bild: Justus Obermeyer

Christoph Schmidt von den Freien Wählern machte ebenfalls klar: „Herr Maaßen, Sie müssen konkreter werden“. Er weißt darauf hin, dass die Verwaltung vorankommen muss, schließlich habe die Rapp AG einen Auftrag erhalten. Schmidt sieht aktuell nur einen „bunten Strauß an Maßnahmen“. Es sei aber die Aufgabe von Maaßen, nun die für Wehr sinnvollen Möglichkeiten herauszusuchen. Dabei betonte der Stadtrat auch: „Wir sind Wehr und nicht Freiburg“.

Hintergrund des Verkehrskonzepts Im Jahr 2021 hatte die Stadt Wehr Geld für ein neues Verkehrskonzept auf Antrag der Grünen-Fraktion bereitgestellt. Im Zuge dieses Verkehrskonzepts wurde die aktuelle Situation in der Gemeinde analysiert. In einem Expertenworkshop, an dem unter anderem Vertreter der Polizei, des Landratsamts und Südbadenbus teilnahmen, wurden erste Präferenzen herausgearbeitet. Nun wurden die Ergebnisse dem Gemeinderat vorgestellt und auch bereits diskutiert.

Um was geht es bei dem Verkehrskonzept?

Das Verkehrskonzept, dass Niklas Maaßen vorstellte, behandelte den fließenden Verkehr, den ÖPNV, den Radverkehr sowie den Fußverkehr. Darüber hinaus gab es auch Vorschläge zum Verkehrsmanagement und zur Parksituation. Einige der möglichen Maßnahmen sind beispielsweise die Nutzung von Kreisverkehren für die Verkehrsberuhigung, Tempo 30 in der Öflinger Straße oder den Umbau der Bushaltestellen von Busbuchten zu sogenannten Buskaps. Das sind Haltestellen, bei denen der Bus auf der Straße halten soll. Auch soll die Anbindung der Wohngebiete an den ÖPNV verbessert werden.

Sieht so die Innenstadt mit Spielstraße aus? Das Verkehrskonzept wurde im Gemeinderat kontrovers diskutiert. | Bild: Julia Becker

Für die Grüne-Fraktion ging es in der Präsentation jedoch zu sehr um die Autos und zu wenig um den Radverkehr. Wichtig sei, so Arnold, die Bevorzugung des Kraftfahrzeugs zu reduzieren und die Schwächeren im Straßenverkehr besser zu schützen.

CDU-Fraktionschef Paul Erhart sieht in der Vorstellung des Konzepts keine neuen Erkenntnisse. „Wieso brauchen wir dann ein Konzept?“, fragt Erhart in der Sitzung. Die CDU habe bereits vor über 20 Jahren mehrere Kreisverkehre gefordert, diese seien aber von der Verwaltung abgelehnt worden, kritisiert er den Bürgermeister. Thater erwidert, dass alle Kreisverkehre in Wehr unter seiner Führung gebaut wurden und man ein 20 Jahre altes Konzept nicht unter den heutigen Umständen aus der Schublade holen könnte.

Die Hauptstraße als Spielstraße?

Besonders viel Kritik gibt es auch für den Vorschlag, eine Spielstraße auf der Hauptstraße einzurichten. Vor allem Hans-Peter Zimmermann von der FDP sieht darin eine Gefahr für die Geschäfte in Wehr. Wenn diese Maßnahme umgesetzt würde, habe Wehr bald ein „Schlafstraße statt einer Einkaufsstraße“, so der Stadtrat. „Werfen sie einen Blick in die Seitenstraßen“, empfiehlt er den Anwesenden, dort sei das Ausmaß schon zu sehen.

Auch Helmut Steinbrunner von der CDU kann dieser Idee nichts abgewinnen. „Ich halte das für gefährlich, dann können wir gleich eine Schranke an die Hauptstraße machen“, so Steinbrunner. Die Hauptstraße sei nach wie vor eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Nord und Süd.

Für SPD-Stadträtin Angelika Buchmann-Flaitz ist die mögliche Verlegung von Radwegen auf die Fahrbahn ein Dorn im Auge. Ihrer Meinung nach sollen dort „die Radfahrer zum Ausbremsen der Autofahrer missbraucht“ werden.

Michael Thater und Niklas Maaßen nehmen die Kritik des Gemeinderats auf und wollen nun konkreter werden, damit Ende des Jahres das Verkehrskonzept beschlossen werden kann. Vorher soll es erneut einen Expertenworkshop geben.