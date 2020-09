von Justus Obermeyer justus.obermeyer@suedkurier.de

Das schaffen nur die Wehrer Lauffreunde: Obwohl der Wehratallauf in diesem Jahr coronabedingt ausfallen muss, können die Veranstalter einen Rekord vermelden: Noch nie konnten die Lauffreunde einen so hohen Spendenbetrag für die Freiburger Kinderkrebshilfe einsammeln wie in diesem Jahr. War es im vergangenen Jahr ein Spendenscheck in Höhe von glatten 1000 Euro, den Organisationschef Günter Schönauer, sind mittlerweile schon über 2500 Euro aus virtuellen Startgeldern zusammengekommen. Die Aktion noch bis Ende dieser Woche. Auf der Homepage des Wehratallaufs kann sich jeder anmelden und einen selbst gewählten Betrag spenden. Jeder Euro hilft. Und jeder Cent wird gespendet. Bislang haben bereits über 170 Hobbysportler mitgemacht – allerdings sind aktuell noch einige Spender in der Warteschleife. Denn die Spende zählt erst, wenn das Geld tatsächlich eingegangen ist. „Alleine am vergangenen Sonntag haben sich weitere 42 Teilnehmer mit insgesamt 850 Euro angemeldet“, teilen die Lauffreunde mit.

„Wir wollten den ausgefallenen Wehratallauf nicht einfach so vorübergehen lassen, so Günter Schönauer zur Aktion. Über die große Resonanz freut er sich mit seinem Organisationsteam ganz besonders. Dass das Vorjahresergebnis schon so schnell übertroffen wurde, hat ihn überwältigt. „Uns lag am Herzen, dass die Kinderkrebshilfe nicht unter dem Ausfall zu leiden hat“, sind sich die Läufer einig. Von Anbeginn des Wehratallaufs spenden die Lauffreunde einen Teil der Startgelder für die Freiburger Kinderkrebshilfe. „Beim allerersten Mal hat es mit 16 D-Mark angefangen. Wir haben uns Jahr für Jahr gesteigert und konnten im vergangenen Jahr zum ersten Mal 1000 Euro übergeben“, so Schönauer.

Wehr Ersatz für den ausgefallenen Wehratallauf: Lauffreunde starten Aktion für Kinderkrebshilfe Das könnte Sie auch interessieren

Unterstützt wird der Spendenaufruf auch von einem Prominenten: Sänger, Sportler und Trainer Joey Kelly, der eigentlich zum Jubiläumsprogramm des 30. Wehratallaufs gehören sollte, hat eine Videobotschaft aufgenommen, in der er ebenfalls zur Spende für die Freiburger Kinderkrebshilfe aufruft.

Unter allen Teilnehmern verlosen die Lauffreunde eine von insgesamt vier Tageskarten für den Europapark, die von dem Freizeitpark und dem SÜDKURIER zur Verfügung gestellt werden. Außerdem fünf Startplätze für den Wehratallauf 2021 – inklusive dem offiziellen Laufshirt. Die Verlosung findet am Sonntag, 13. September statt. Bis dahin sollte der Spendenbetrag auf dem Konto der Lauffreunde eingegangen sein.

Anmeldung unter

http://www.wehratallauf.de