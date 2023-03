Der Rotary Club Waldshut-Bad Säckingen spendet 10.520 Euro an das Kuhprojekt der evangelischen Kirchengemeinde Wehr und Öflingen. Mitfinanziert werden soll damit eine Photovoltaik-Anlage auf dem Nebengebäude der Farm im indischen Anand bei dem Projekt um Bildungsaktivitäten. Das würde die Nachhaltigkeit und Profitabilität des Projekts signifikant verbessern, erklärte Öffentlichkeitsbeauftragter Karl-Wilhelm Frommeyer. Seinen Dank drückte er dem Rotary Club aus, der das Projekt für seine jährliche Weihnachtsspende ausgewählt hat.

Die Devise des Club-Präsidenten Martin Riegraf stimmt mit der des Indienprojekts überein: „Es geht nicht um Almosen, es geht um Wertschätzung.“ Gemeint ist Hilfe zur Selbsthilfe, für die sich die Kirchengemeinde mit Familie Eckert und dem Projektleiter vor Ort, Manoj Macwan, seit mehr als 25 Jahren stark mache. An oberster Stelle stehe die Förderung von Kindern und Frauen, für die Schulen eingerichtet werden und so Zugang zu Bildung geschaffen werden soll. Die Not in den Slums sei laut Macwan so groß, dass mit karitativen Maßnahmen nichts erreicht werde. Daher komme es darauf an, Ansporn zur Selbsthilfe zu geben und der Perspektivlosigkeit entgegenzuwirken. Marion Trefzger war über Weihnachten vor Ort und berichtete von der Begeisterung, mit der sich die Bedürftigen engagieren und das Projekt voranbringen.

30.000 Euro werden jährlich für den Betrieb gebraucht und wurden vor allem durch ehrenamtliche Arbeit der Familie Eckert erbracht. Aus Indien kam dann die Idee des Kuhprojekts, um dort eine Milchwirtschaft aufzubauen, von deren Gewinn ein Teil der laufenden Kosten gedeckt werden soll. Mit der Photovoltaik-Anlage sollen Stromkosten verringert und der Klimaschutz verbessert werden, sagte Pfarrer Peter Hasenbrink. Für die Rotarier stelle die Anlage ein Spendenziel dar, womit Geld in die Welt geschickt werden könne, das zugleich regionalen Bezug habe und ein Zeichen für die Bedeutung von Ehrenamt setze, so Riegraf. Die gespendete Summe von 10.520 Euro decke die Kosten der Anlage von etwa 15.000 Euro noch nicht ganz, weshalb weitere Spenden überaus willkommen seien.

Spenden an die evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen, IBAN-Nummer DE24684522900022020200, Sparkasse Hochrhein, Verwendungszweck: „Kuhprojekt“.