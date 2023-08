Am späten Samstagnachmittag des 12. August 1933 polterte Oberwachtmeister Herberger an die Tür der Witwe Anna Lamprecht im Enkendorf. Er sollte auf Anweisung des Chefs der Rheinpolizei in Koblenz den 26-jährigen Betriebsschlosser Karl Gerold verhaften. Dieser bewohnte bei der Witwe ein möbliertes Zimmer. Durch einen Spitzel hatte die Gestapo erfahren, dass Gerold an jenem Samstag mit dem Paddelboot nach Basel fahren wollte, um einen Tag später auf der Rückfahrt sogenanntes „Hetzpropagandamaterial“ nach Deutschland zu schmuggeln.

Betriebsschlosser der MBB reparieren in den 1930er-Jahren eine Webmaschine. Solche Arbeiten hat auch Karl Gerold verrichtet (Brennet-Archiv). Repros: Valenta | Bild: Brennet-Archiv, Repro Valenta).

Herausgeber nach dem Krieg

Karl Gerold, der nach dem Krieg als Herausgeber, Chefredakteur und Gesellschafter der Frankfurter Rundschau deutsche Zeitungsgeschichte schrieb, hatte aber bereits um 13 oder 14 Uhr Wehr verlassen. Herberger kam zu spät, wie der diensteifrige Polizist in einem Bericht vom 28. August dem Bezirksamt Schopfheim meldete.

Der Autor Reinhard Valenta war von 1990 bis Ende Juni 2019 Wehrer Kulturamtsleiter. In zahlreichen Aufsätzen, Vorträgen und Publikationen widmete sich der promovierte Historiker Regionalgeschichte. „Die Wehrer Identität verstehen, lesen und weiterentwickeln“ wurde sein großes Thema. Im Ruhestand arbeitet Reinhard Valenta nun an der Fortführung der Wehrer Chronik – und schreibt exklusiv für den SÜDKURIER.

Dieser Bericht eröffnet eine Akte mit dem anfänglichen Betreff „Transport von Hetzpropaganda von Basel nach Deutschland“. Seit dem 10. Oktober 1933 geht es jedoch um „Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit“. Die Akte liegt heute im Staatsarchiv Freiburg. Leider wurde sie von jenen Historikern nicht beachtet, die sich mit Gerolds Wehrer Zeit beschäftigt haben. Dabei wirft sie Fragen auf.

Detail mit Foto und Unterschrift des von Oberwachtmeister Herberger am 24. Juni 1933 eingezogenen Reisepasses von Karl Gerold (Quelle: Staatsarchiv Freiburg) | Bild: Staatsarchiv Freiburg, Repro Valenta).

Dem Fremdenbuch der Gemeinde ist zu entnehmen, dass Karl Gerold mit seinem Onkel Wilhelm, dessen Ehefrau Emilia und den Kindern Paula, Wilhelm und Konrad am 4. April 1925 in Wehr eintraf. Onkel Wilhelm wurde Werkmeister der MBB und somit auch Chef der Schlosserei. Sein Neffe Karl wurde erst am 24. September als Betriebsschlosser eingestellt. Gerold erscheint erst wieder anlässlich der Kommunalwahlen von 1930 in den Akten. Er war Vertrauensmann für die Wahlvorschlagslisten der SPD.

Auch wegen dieser Wahlen wurde 1930 die Ortsgruppe der SPD mit Beteiligung Gerolds gegründet. Da er noch keine 25 Jahre zählte, durfte er nicht kandidieren. Ob er gewählt worden wäre, steht in den Sternen. Platzhirsch der SPD war Rudolf Berger, Weber von Beruf und seit 1928 allseits geachteter Vorstand der „Feuerwehr Harmonie Wehr“ (heute Stadtmusik). Er errang 1930 den ersten und damals einzigen Sitz der SPD im Gemeinderat. Berger wurde nach dem Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 verhaftet und war bis zu seiner Befreiung im KZ Dachau.

Adolf Lamprecht (1912-1995) schuf dieses Porträt Gerolds um 1932 (Aquarell, Ausstellung des Förderkreises Stadtmuseum Wehr zum 100. Geburtstag von Karl Gerold). | Bild: Stadtmuseum Wehr/Repro Reinhard Valenta

Kontakt mit Antifaschisten

Um 1932 kühlte sich Gerolds Verhältnis zur SPD ab. Sie war ihm im Kampf gegen Hitler zu zahm. Er liebäugelte mit KPD-Chef Emil Geiger und will mit ihm im Juni 1933 sogar Waffen vergraben haben. Mitglied wurde Gerold jedoch nicht. Stattdessen orientierte er sich Richtung Basel, wo er im Sommer 1933 Kontakt mit dem bekannten Antifaschisten Fritz Sternberg aufnahm. Bei einem dieser Treffen wurde er von einem Nazi-Spitzel und Denunzianten erkannt und als Flugblatt-Schmuggler der Gestapo-Zentrale Berlin gemeldet. Daraufhin ging – wie oben beschrieben – die Fahndung nach Gerold los.

Die „Akte Gerold“ enthält viele Details

Sofort wurden Erkundigungen eingezogen – vom polizeilichen Führungszeugnis der Staatsanwaltschaft Ellwangen über vertrauliche Auskünfte seiner Heimatgemeinde Giengen bis hin zu Beobachtungen der damals schon von Georg Arnold geführten Wehrer NSDAP. Gerolds Brief an die Witwe Lamprecht vom 25. August, mit dem er um die Zusendung von Wäsche bat, ist ebenfalls in der Akte. Der Brief wurde von Oberwachtmeister Herberger abgefangen, ebenso der Koffer mit Wäsche „durch die Aufmerksamkeit der Bahnbeamten.“ Polizei, Bahn, Post und weitere Stellen waren somit im Bilde.

Die Akte Gerold wurde am 27. März 1935 mit dem Vermerk geschlossen, er sei von einem Wehrer in Basel gesehen worden. Eigenartigerweise gibt es keinen einzigen Hinweis auf jene Fluchtgeschichte, die Gerold mehrfach erzählt hat. Er sei im November 1933 in Wehr verhaftet worden, auf dem Weg ins KZ Heuberg aus dem langsam fahrenden Zug gesprungen und im Rhein hinunter bis Möhlin geschwommen. Selbst Gerolds Biografin Helga Dombrowsky, die anlässlich der Gerold-Ausstellung 2006 im Stadtmuseum die Vernissagen-Rede hielt, setzt ein Fragezeichen hinter diese Erzählung.

Man kann mit 100-prozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass solch eine spektakuläre Flucht von Oberwachtmeister Herberger in der Akte vermerkt worden wäre. Sie hätte vor allem zu sofortigen Reaktionen des Bezirksamtes, der Polizei und der Gestapo geführt und aktenmäßige Spuren hinterlassen. Stattdessen dreht sich die Akte seitenlang um die Rückgabe einer Mappe des Baseler Buchhändlers Wohler, die sich im konfiszierten Koffer Gerolds befand.

Der Gedanke liegt nahe, dass der junge Karl Gerold durch die Stilisierung seiner Flucht an Gewicht in den antifaschistischen Kreisen Basels gewinnen wollte. Dies ist menschlich verständlich und schmälert keinesfalls die späteren überragenden Leistungen des Publizisten.

Das Ministerium des Innern in Karlsruhe stellte jedenfalls das Verfahren um die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit am 20. März 1935 ein. „Für die Aberkennung kommen nur bekannte führende Persönlichkeiten, welche nachweisbar in großem Umfange im Ausland öffentlich gegen Deutschland hetzen, in Frage. Dies trifft auf Karl Gerold nicht zu.“ Damals noch nicht, möchte man hinzufügen.