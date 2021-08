Mit dem ersten offiziellen Spatenstich haben am Montag die Bauarbeiten für das neue Einzelhandels- und Fachmarktzentrum in der Wehrer Innenstadt begonnen. Fast acht Jahre dem Ende der Textilproduktion hat damit auf dem Brennet-Areal eine neue Zeitrechnung begonnen.

Bis November 2022 sollen auf der bisherigen Brachfläche zwischen Todtmooser Straße und Wehra drei große Märkte entstehen: Ein Schmidts-Markt, ein Lidl und ein Müller-Drogeriemarkt. Alle drei Märkte sind bereits in Wehr präsent, bekommen nun aber auf dem Brennet-Areal eine deutlich größere Verkaufsfläche. Der Edeka-Schmidts Markt wird ergänzt durch einen großzügige Gastronomiebereich, wie Matthias Schmidt ankündigt. Auch äußerlich soll Wehr durch das Projekt gewinnen: „Wir wollen städtebaulich neue Akzente setzen“, erklärt Matthias Schmidt, Geschäftsführer des Wehrer Schmidts Markts. Der Bau werde nach ökologischen Gesichtspunkten realisiert, der Parkplatz mit deutlich über 200 Stellplätzen werde auch Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge bekommen.

Als Bauherren begrüßten Matthias Schmidt und sein Sohn Maximilian die Partner des Millionen-Projekts zu „dem epochalen Ereignis“ auf der 20.000 Quadratmeter großen Fläche. Allen voran natürlich die Vertreter der Brennet GmbH als Grundstückseigentümer, den Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Denk und die Geschäftsführerin Sabine Gersbach. Bei ihnen bedankte sich Schmidt „für die harmonische und zielorientierte Arbeit“.

Zwar gebe es durchaus etwas Wehmut, dass die intakten Fabrikhallen alle abgerissen werden mussten, meinte Sabine Gersbach. Nun überwiege aber die Vorfreude auf das, was nun entstehe. „Sie sind geübt darin, auch die größten Stolpersteine aus dem Weg zu räumen“, zollte Sabine Gersbach der Familie Schmidt Respekt für die Ausdauer und Hartnäckigkeit, mit der sie das Projekt verfolgt hatten. Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren zahllose Hindernisse, mehrfach stand das Projekt kurz vor dem Aus. An die harten Auseinandersetzungen wollte bei der Feier zum ersten Spatenstich aber niemand mehr erinnern, im Gegenteil: „Ohne Gemeinsamkeiten würden wir heute hier nicht stehen“, betonte die Brennet-Geschäftsführerin.

Bürgermeister Michael Thater bemüht bei Spatenstichen gerne die Begriffe „Meilenstein“ und „Quantensprung“. Selten traf es besser zu als diesmal. Wo weit über 100 Jahre lang Textilien produziert wurden, soll Wehr nun nicht weniger als ein neues Stadtzentrum bekommen, von dem auch die Einzelhändler in der Hauptstraße profitieren. Dass das neue Einkaufszentrum gut an die Innenstadt angebunden wird, dazu soll künftig auch das neue kommunale Ärztehaus und ein Wohn- und Geschäftshaus der Brennet beitragen. Wie Architekt Nils Degen vom Architekturbüro Müller und Huber erklärte, ist hier der Baubeginn im Frühling 2022 geplant. Als Bauzeit rechnet er 14 Monate.