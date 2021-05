Die Zahl der Corona-Fälle sinkt derzeit in der Region rapide – doch für das Wehrer Stadtfest kommt dies wohl zu spät: Wie Service-Gemeinschaft und Stadt Wehr nun mitteilen, wird das große Innenstadtfest „Sommer in Wehr“ auch in diesem Jahr entfallen. Geplant war es am Samstag, 3. Juli.

„Nach intensiven Gesprächen der Stadtverwaltung Wehr mit der Servicegemeinschaft Wehr wurde entschieden, dass es angesichts der aktuellen Pandemielage leider nicht möglich ist, eine Großveranstaltung wie den ‚Sommer in Wehr‘ sicher und mit keinen gesundheitlichen Risiken für alle Beteiligten durchzuführen“, heißt es in der Pressemitteilung. Bei schönem Wetter und idealen Bedingungen werden beim „Sommer in Wehr“ bis zu 10.000 Besucher erwartet. Vor allem vor den Bühnen herrschte regelmäßig dichtes Gedränge – auch in Zeiten einer abklingender Pandemie undenkbar.

Selbst im Idealfall – nämlich bei weiter sinkenden Fallzahlen, die weitere Öffnungsschritte erlauben würden – dürften nach den bundesweit geltenden Corona-Regeln Anfang Juli maximal 500 Personen an einer Kulturveranstaltungen im Freien teilnehmen. Mit seinem Erlass vom 11. März hat das baden-württembergische Sozialministerium als oberste Gesundheitsbehörde darüber hinaus festgestellt, dass „bei der Durchführung von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden/Zuschauern keine effektiven Schutzmaßnahmen gegen eine nicht mehr kontrollierbare Ausbreitung des Infektionsgeschehens möglich ist.“ Damit ist die Veranstaltung von größeren Festen faktisch nicht möglich.

Trotz der nun notwendig gewordenen Absage sind im Sommer mehrere Kulturveranstaltungen und Konzerte in Wehr geplant. Am 20. Juni soll, bei entsprechender Inzidenz, das fünfte Schlosskonzert mit dem Klavierduo Walachowski in der Stadthalle Wehr stattfinden.

Für den 27. Juni ist auf dem Talschulplatz ein Naturparkmarkt mit parallel stattfindendem Handelsmarkt des Wehrer Einzelhandels geplant. Wie im vergangenen Jahr wird der Ludingarten Schauplatz einer corona-konformen Konzertreihe: Vom 26. Juni bis 18. September sind insgesamt elf der beliebten Klappstuhlkonzerte angesetzt.