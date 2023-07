Flanieren, Schlemmen, Genießen – der „Sommer in Wehr“ stand bei schönem Sommerwetter ganz im Zeichen von Musik, Tanz und kulinarischen Genüssen. Talschulplatz und Innenstadt verwandelten sich einen ganzen Samstag lang in Festplatz und Flaniermeile. Die Organisatoren Frank Wölfl, Kulturamtsleiter der Stadt Wehr, und Stephan Ruthe, Vorsitzender der Servicegemeinschaft Wehr, hatten nicht zu viel versprochen. Wetter: ideal. Organisation: perfekt. Unterhaltung: vielfältig und großartig. Essen: sehr schmackhaft. Laune: überschäumend. Und weil alles passte, fand die Veranstaltung nur allseitiges Lob. Die vielen Gäste, die über Stunden die Wehrer Innenstadt bevölkerten, zeigten sich jedenfalls rundum zufrieden mit dem, was in der Hauptstraße und auf den Nebenschauplätzen alles geboten wurde.

Werbung für die Stadt und die Region machte das Team vom Kulturamt Wehr | Bild: Marianne Bader

Um 11 Uhr gaben Frank Wölfl – in Vertretung von Bürgermeister Michael Thater – und Stephan Ruthe den Startschuss für das beliebte Sommerfest auf dem Talschulplatz. Mit der offiziellen Eröffnung hießen sie auch traditionell die Abordnungen der drei Wehrer Partnerstädte willkommen.

Spritzige Getränke und bunte Cocktails sorgten für Erfrischung und beste Laune | Bild: Marianne Bader

Die Delegationen aus Bandol (Frankreich) Onex (Schweiz) und Nettuno (Italien) waren eigens aus dem Süden angereist, um das Sommer-Spektakel zu erleben. Umrahmt wurde das Willkommen mit musikalischen Darbietungen der Talschule Wehr. Trommel- und Flötengruppen aller Altersstufen spielten und der Talschulchor sang flotte Lieder.

Beliebt war das Kinderschminken | Bild: Marianne Bader

Die Servicegemeinschaft 1986 gegründet hat sich die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) die Förderung des Wehrer Einzelhandels und die Steigerung der Attraktivität der Wehrer Innenstadt zum Ziel gesetzt. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung organisiert die SGW das Stadtfest „Sommer in Wehr“, je einen verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr und im Herbst mit buntem Rahmenprogramm und den traditionellen Nikolausmarkt.

Die Band Marip Nettes heizte am Abend nochmal ordentlich ein | Bild: Marianne Bader

Überhaupt war der „Sommer in Wehr“ geprägt von Musik verschiedener Gattungen wie Blasmusik, Pop, Rock and Blues. Immer wieder eroberten Musikgruppen und Bands, oder kleine Tanzeleven und Fortgeschrittene der Wehrer Tanzschulen die Bühnen. Für südländisches Flair sorgte sogar eine Folkloregruppe mit Trommlern und Fahnenschwenkern aus Nettuno.

Mit flotten Liedern unterhielt der Talschulchor

Musikbeschallung kam aus allen Ecken, und dazu gab es viel zu sehen. Das Wort Vielfalt hatte den Machern bei der Programmgestaltung Pate gestanden. Und das zeichnete sich in allen Bereichen ab. Ob Unterhaltung, Kulinarik oder Warenangebot. Breitgefächert war das Angebot und somit konnten alle Besucher bestimmt etwas Passendes finden.

Diese Dame gönnt sich eine Pause mit einem leckeren Eis | Bild: Marianne Bader

Für die Bewirtung war während des ganzen Tages bestens gesorgt. Allerlei leckere Gaumenfreuden wurden angeboten. Prickelnde Getränke, bunte Cocktails oder auch ein Erdbeer-Softeis sorgten für Erfrischung. Sonnenhüte, Silber- oder Goldschmuck, Spiel- und Süßwaren gab es an vielen bunten Marktständen entlang der Hauptstraße zu kaufen.

Die Organisatoren Stephan Ruthe (links) und Frank Wölfl bei der offiziellen Eröffnung des „Sommer in Wehr“

Beim „Face-Painting“ konnten sich Kinder ihr Gesicht bunt anmalen und verzieren lassen. Kinderbeschäftigung gab es auf dem Kronenparkplatz mit Malspielen und einer Torwand. Akzente der Veranstaltung setzten die Showeinlagen bei den Abendvorstellungen verschiedener heimischer Musikbands.

Fahnenschwenker aus Nettuno beim letzten Training vor dem Auftritt

Die beiden hauptverantwortlichen Organisatoren haben auch in diesem Jahr zusammen mit allen Beteiligten wieder einen unvergesslichen Sommertag hinbekommen. Für Kulturamtsleiter Frank Wölfl übrigens die letzte Aktion bevor er die Stadt Wehr verlässt.