Wehr – Es ist wieder „Sommer in Wehr“, und der feiert sogar ein Jubiläum. Seit 25 Jahren gibt es das beliebte Stadtfest in Wehr, dass von der Stadt Wehr gemeinsam mit der Servicegemeinschaft organisiert und durchgeführt wird. Am Samstag, 1. Juli, ist es soweit. Ab 11 Uhr dürfen sich die Besucher auf acht Bands auf drei Bühnen, vier Tanzschulen und einer Folkloregruppe aus der Wehrer Partnerstadt Nettuno freuen.

Eröffnet wird das Stadtfest auf dem Talschulplatz durch Bürgermeister Michael Thater und dem Vorsitzenden der Servicegemeinschaft, Stephan Ruthe. Umrahmt wird die Eröffnungsfeier durch musikalische Darbietungen aus der Talschule. Die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschulen von Iris Jäger und „Glücksmomente“ sowie die „Dance Factory“ zeigen im Anschluss ihr gelerntes Können. Die Folkloregruppe der Wehrer Partnerstadt Nettuno aus Italien rundet am Nachmittag den ersten Teil des Bühnenprogramms auf dem Talschulplatz ab.

Der späte Nachmittag ab 16 Uhr gehört den Freunden der Blasmusik. „Die fidelen Dorfmusikanten“ geben sich auf dem Talschulplatz ein Stelldichein und laden zum Mitschunkeln und Mitsingen ein. Das musikalische Abendprogramm beginnt dann um 19 Uhr mit der Schopfheimer Cover-Band „Mario Nettes“, dem im Anschluss die dienstälteste Wehrer Rockband „The Rangers“ folgt und dem Publikum traditionell kräftig einheizt.

Die Bewirtung auf dem Talschulplatz wird wieder gemeinsam vom Gleis 3 und der Schlossgeisterzunft Wehr 1958 bestritten. Mit kühlen Getränken, Cocktails und allerlei leckeren Gaumenfreuden werden keiner Wünsche offenbleiben.

Die zweite Bühne wird in diesem Jahr am oberen Ende der Hauptstraße stehen. Auch dort erwartet die Besucher den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm, das mit dem Tanzstudio „Dance & Move“ um 16 Uhr startet. Die „Rollenden Steinchen“ werden ab 18 Uhr zu hören sein. Die jungen Sängerinnen um Bandleader Heiko Trefzger sorgen für abwechslungsreiche Stimmung für die jungen und älteren Zuhörer. Ab 21 Uhrsorgen die vier Vollblutmusiker des Quartetts „Mad Kitchen“ für Stimmung. Mad Kitchen spielen Blues und Rock der 70-er Jahre und ergänzen das Coverprogramm mit vielen eigenen Kompositionen.

Entlang der Hauptstraße wird es den ganzen Tag lang, weitere musikalische Darbietungen geben. Vor der Volksbank werden verschiedene Ensembles des Akkordeon Orchesters Wehr, das Publikum unterhalten. Auch die Folkloregruppe der Wehrer Partnerstadt aus Nettuno, Italien wird den ganzen Nachmittag hindurch auf der Hauptstraße zu sehen sein. Abgerundet wird das Fest durch die Geschäfte und Restaurants entlang der Hauptstraße, die sich ebenfalls an dem musikalischen Programm beteiligen werden.