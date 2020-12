von Reinhard Valenta

Angesichts des Corona-Lockdowns haben viele Menschen die Befürchtung, es würde es nie wieder ein Fest mit allem Drum und Dran geben. Nicht so der unverwüstliche Humorist Willi Raiber. In seiner mit herrlichen Karikaturen gespickten Bilderbuchreihe „Unterwegs“ erscheint für Kurzentschlossene, die noch ein Weihnachtsgeschenk mit persönlicher Note suchen, gerade noch rechtzeitig der 6. Band. Er trägt den Titel „Das Stadtfest“ und zeigt Wehr in seiner bisher größten Fest-Aktion.

Als 1950 das Dorf endlich zur Stadt erklärt wurde, hat man ein Fest gefeiert, dass die Wände bis hinauf in den Hotzenwald gewackelt haben. Willi ging damals in die erste Klasse der Volksschule und sah mit staunenden Kinderaugen, wie die Wehrer innerhalb kürzester Zeit zu wahren „Festbestien“ mutierten.

Willi Raiber lässt sich auch in Coronazeiten den Humor nicht nehmen. | Bild: privat

Der legendäre Stangenprüli verkündete das Festprogramm, die Honoratioren wie Schmidle, Rupp, Glattacker und auch der Sattler Nägele verwandelten sich in Phantasiegestalten und sogar die „Enkendörfler“ machten mit, obwohl sie immer bestrebt waren, einen eigenen Freistaat zu gründen. Das „Fest“ wollte sich keiner entgehen lassen. Auch nicht Willis „Flaschengeist“, der selbstverständlich mit von der Party ist. Wehe, er wird freigelassen!

Das Bilderbuch mit humoristischen Details und vielen historischen Anspielungen – aus der Perspektive eines Siebenjährigen – ist ab Samstag bei der Buchhandlung Volk erhältlich. Es trägt den Titel: „Das Stadtfeste“, Reihe Unterwegs, Band 6 – „In Erinnerung an Dinge wie den Stangeprüli und andere Sachen sowie viele wichtige Menschen beim großen Fest zur Stadterhebung“. 70 Seiten in opulentem Druck, für 25 Euro ein Mordsvergnügen für Kinder, Kindgebliebene und die ganze Familie. Die Buchhandlung Volk liefert ins Haus. Der Künstler signiert sehr gern, wenn dies bei der telefonischen Bestellung gewünscht wird. Ebenfalls erhältlich sind auch noch einige Poster des Plakats zum Buch mit dem Titel „Flaschengeist“, 60 x 40 cm, handsigniert zu 10 Euro.