von Michael Gottstein

Von Freitagabend bis Samstagmorgen hat sich die Mediathek im Rahmen des Wehrer Sommerferienprogramms in einen Abenteuerspielplatz verwandelt. Die Bücher boten geistige Anregungen, die Spiele garantierten Spannung und Wettbewerb, und die gewohnten Schlafenszeiten waren für die 20 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren ausnahmsweise außer Kraft gesetzt.

Mediathekleiterin Sabine Ließfeld beim Spiel mit den Kindern | Bild: Michael Gottstein

Betreuer sowie Mitarbeiter des Jugendhauses, der Schulsozialarbeit und Mediatheks-Leiterin Sabine Ließfeld lenkten das Temperament der jungen Gäste in die richtigen Bahnen und sorgten für Ordnung. Vor dem „Abenteuer Lesenacht“ stand jedoch die medizinische Absicherung: Alle Kinder wurden auf Corona getestet, erst danach durften sie sich ohne Maske in der Mediathek aufhalten.

Dort gab es Treffpunkte wie die Stufen im vorderen Bereich, Sitzecken und Tische für Gemeinschaftsspiele, aber zwischen den Regalen fanden die Kinder auch viele ruhige Plätze. So wie eine junge Literaturfreundin, die im Schneidersitz auf der Matte saß, den Kopf in die Hände stützte und so sehr in ihr Buch versunken war, dass sie die Welt um sich herum vergaß.

Lesen im Duett

Auch Lesen im Duett machte Spaß: Die beiden Grundschülerinnen Tamara und Magdalena debattierten über ihre Kinderbücher. Normalerweise müssen sie gegen acht Uhr zu Bett gehen, aber „ich wollte schon immer einmal bis Mitternacht aufbleiben“, sagte Tamara. Auswärtige Übernachtungen sind ihnen nicht neu, beide haben schon bei den Großeltern und Freundinnen geschlafen, und Magdalena verbrachte auch schon im Rahmen des Ferienprogramms eine Nacht im Wald.

Freude am Lesen hatten Tamara (links) und Magdalena. | Bild: Michael Gottstein

Lesen können beide schon flüssig. „Ich habe Bücher zum achten Geburtstag bekommen“, berichtete Magdalena. Matten zum Schlafen lagen bereit, und ab Mitternacht sollte etwas Ruhe einkehren, aber wer von den literarischen Abenteuern noch nicht genug hatte, durfte mit der Taschenlampe nach Lust und Laune weiterschmökern.