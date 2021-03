Mehr Integration dank der Wehrer Sternsinger, eine neue Einnahmequelle in Argentinien und die überstandene Corona-Erkrankung Wiesners sorgen für Erleichterung – auch beim Förderverein Granja El Ceibo. Doch die Einschränkungen der Pandemie machen besonders den jungen Menschen mit Behinderung das Leben schwer.

Wehr Mehr Fördermittel für die Digitalisierung an Wehrer Schulen Das könnte Sie auch interessieren

Viele Spendensammelaktionen seien ausgefallen, erklärt Richard Blatter. „Nur der Sockenverkauf und die Sparschweinchenaktion konnten stattfinden und sind auch gut gelaufen“, so das Vorstandsmitglied des Fördervereins. „Aber die Spender haben uns nicht verlassen, wir durften uns über große Unterstürzung im vergangenen Jahr freuen.“

Wehr Wirtschaftskrise setzt der Granja el Ceibo zu Das könnte Sie auch interessieren

Hilfe, die in Argentinien dringend gebraucht wird: Wichtige Einnahmequellen wie die Kochkurse und das Spendendinner fielen aus, Hilfezahlungen der Regierung ließen monatelang auf sich warten – so berichtet Hans-Gerd Wiesner in seinem Weihnachtsbrief. Dazu komme, dass wegen der Pandemie strikte Sicherheitsmaßnamen gelten: Die Bewohner der Granja dürfen das Gelände nicht verlassen, Externe dürfen nicht mehr kommen. „Für unsere Bewohner ist das größte Problem, dass sie sich eingesperrt fühlen, weil sie aufgrund ihrer Behinderung, die Zusammenhänge meist gar nicht verstehen können,“ so Wiesner.

Positives trotz Pandemie

Nach langen Verhandlungen gelang es nun, im Dezember ein eigenes Geschäft im Stadtzentrum von Rafaela zu eröffnen. Ein eigenes Café soll folgen. „Das ganze Projekt ist auch ein großer Schritt auf dem Weg zur Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt,“ so Wiesner.

Neueröffnung: Im neue Ladengeschäft der Granja sollen im Stadtzentrum Backwaren und weitere selbstproduzierte Lebensmittel für zusätzliche Einnahmen sorgen. Hier Hans-Gerd Wiesner und seine Frau Sonia Falkenberg (rechts im Bild) mit Vertretern der Stadt bei der Einweihung Anfang Dezember. | Bild: Granja el ceibo

Dazu seien nach langer Zeit wieder staatliche Zahlungen eingegangen: „Jetzt können die Verantwortlichen auf der Granja wieder etwas ruhiger schlafen.“ Auch die Corona-Erkrankung von Wiesners und seiner Partnerin Sonia Falkenberg im November scheint trotz Wiesners Vorerkrankungen gut überstanden. Wiesner: „Wir waren immer extrem vorsichtig, aber in der Gemeinschaft lassen sich nicht alle Kontakte vermeiden. Zum Glück geht es allen gut, keiner hat Symptome.“

Der Freundeskreis Der Verein „Granja El Ceibo“ zur Unterstützung der Einrichtung für behinderte Jugendliche wurde 1990 in Wehr von Carl-Gerd Wiesner ins Leben gerufen – dem Vater von des Hans-Gerd Wiesner, der die Granja im argentinischen Rafaela aufgebaut hat und bis heute leitet. Die durch den Verein gesammelten Spenden decken mehr als 30 Prozent des gesamten Haushalts der Einrichtung ab. Weit bekannt sind etwa der jährliche Verkauf von handgestrickten Socken und Empanadas auf dem Wehrer Weihnachtsmarkt, der Kuchenverkauf vor dem Schmidts Markt und die Sparschweinchenaktion in Wehr und Schopfheim. Aktuell hat der Verein 124 Mitglieder, den Vorsitz haben Barbara Schanz und Richard Blatter. Unterstützung ist auch in Form eines Aufenthalts auf der Granja möglich. Weitere Informationen im Internet (www.granja.de).

Auch das Ferienlager im Sommer musste abgesagt werden. Hier besuchen sonst bis zu 300 Personen verschiedene Kurse – ein Kernprojekt der Granja. Für die Arbeit vor Ort ein schwerer Schlag, erklärt Blatter. Denn die Betreuung der aktuell 18 Jugendlichen ist nur ein Teil der Arbeit auf der Granja. „Durch die Freizeiten kann der Kontakt zu den Familien und anderen Jugendlichen mit Behinderungen hergestellt werden. Denn Behinderte sind bis heute in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert und werden aus Scham versteckt“, weiß Blatter. Auf die Granja selbst bekämen schwierige Fälle ein Zuhause – junge Menschen mit mehrfacher Behinderung, Opfer von Gewalt oder auch sexuellem Missbrauch.

Wehr Virtuell und zuhause: So feiert die evangelische Kirche Ostern Das könnte Sie auch interessieren

Als Ersatz für das Ferienlager und als neue Möglichkeit der Kommunikation gibt es seit kurzem die Ludothek: Hier können behinderte und nicht behinderte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, besonders aus den Armenviertel, zusammen spielen. „Wir sehen darin wiederum eine Gelegenheit, die Kooperation der beiden Gruppen zu verstärken und mehr Verständnis für Menschen mit Handicap zu erreichen“, so Wiesner. Das neue Projekt konnte durch die Wehrer Sternsinger ermöglicht werden, „ihnen ein ganz, ganz großes Dankeschön.“