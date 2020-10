von Hansjörg Bader

Das Hochfest Allerheiligen, am 1. November, wird in diesem Jahr in der Seelsorgeeinheit Sankt Martin ohne Gedächtnisgottesdienst und offizielle Gräberbesuche stattfinden. Bisher war es Brauch in den besonderen Gedenkgottesdiensten zu diesem Tag die Namen aller Verstorbenen der letzten zwölf Monate vorzulesen und für diese zu beten.

Dazu wurde für jeden Einzelnen eine Kerze angezündet, die im Anschluss auf deren Grab gestellt werden konnte. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschränkungen musste dieses besondere Gedenken nun gestrichen werden.

Plakate mit Namen der Toten

Vergessen sind die nahezu 90 Toten, die die Katholiken von Wehr, Öflingen und Schwörstadt von November 2019 bis heute zu beklagen haben, nicht. In den drei Kirchen werden Plakate mit den Namen aller ausgehängt. Auch werden Kerzen für die Gräber bereitgestellt als Zeichen der Erinnerung und der Verbundenheit.

Auch kein Kirchencafé

In der Pfarrgemeinde Sankt Martin Wehr entfällt nicht nur die besondere Gedächtnisfeier, sondern auch das beliebte traditionelle Kirchencafé der Hemma-Gruppe im Pfarrzentrum. Nach dem Gräberbesuch konnten sich die Angehörigen zu einer Tasse Kaffee treffen und ins Gespräch kommen. Sämtliche Aktivitäten der kirchlichen Gruppierung sind momentan ausgesetzt. Neben Kuchenverkäufen war das Allerheiligen-Café über Jahre fester Bestandteil im Wehrer Kirchenkalender.