von Gerd Leutenecker

Beim Skiclub Wehr ging trotz Pandemie „schon einiges, trotz Auflagen und Beschränkungen“, summierte Rudolf Meßmer in seinem letzten Jahr als Vorsitzender. Die Hauptversammlung am Freitagabend im „Storchehus“ weckte Vorfreude auf den kommenden Winter. Alle Angebote vom Skiclub leben in gewohnter Form wieder auf. Einzig die Natur macht die ersten Striche durch die Rechnung.

Gletschertraining ist beim Nachwuchskader von September bis Ende November üblich, konnte jetzt aber nur teilweise stattfinden. „Es ist nicht zu spaßen, was auf uns zukommt – die Gletscher sind teils gesperrt oder abgetaut“, berichtete Renngruppenleiter Peter Laule den Mitgliedern. Rund 40 Tage verbringen die Wehrer Nachwuchsrennfahrer zur Vorbereitung im Herbst in den Alpen.

Die Skiverbände organisieren Trainingseinheiten, zusehends weiter und höher entfernt. „Die FIS-Strecke am Feldberg war im letzten Winter zu häufig gesperrt“, trotz bestem Schnee aber mit zu vielen Tagesgästen. Laule will den Rennsport vor der Haustür gesichert wissen. Mit sechs Jugendlichen im Skiclub Wehr sind aktuell die Betreuer Laule und Bernd Hierholzer wieder gefordert. Beim kleinen Nachwuchs wurde eine wöchentliche Kindergymnastikgruppe etabliert. Louisa Berger, Jakob Güdemann und Lena Jehle setzen mit ihrem Engagement ein Zeichen, wie sportlich bereits der Skinachwuchs betreut wird.

Von Biketouren, Nordic Walking oder dem regelmäßigen Training für das Sportabzeichen, ist der Trainingsplan „unterm Jahr eine bestmögliche Vorbereitung für uns alle“, sagte Meßmer. 539 Mitglieder hat der Verein, trotz Anstrengungen und geänderten Angeboten ein deutlicher Mitgliederschwund im vergangenen Jahr. Snowboarder, Tourengeher oder die klassischen alpinen Skifahrer kommen auf ihre Kosten. Die angebotenen Ski-Kurse waren zwar pandemiebedingt abgesagt, eine Fortsetzung lebt aber wieder auf. Die vereinseigene Skihütte in Todtmoos „ist wieder bestens gebucht“, wie Kassierer Konrad Witzgall in seinem Bericht ausführte. Der Blick richtet sich nach vorne. Skiausfahrten, Skibasar und das Vereinsleben nehmen wieder die traditionellen Formen im Skiclub an.

Kaum Veränderung im Vorstand

Die Teilneuwahlen brachten nur geringfügige Änderungen. Sara Jehle ist neue Beisitzerin. Germar Schloz wurde als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt. Einzig der Posten Sportwart Alpin ist derzeit nicht besetzt; ein rein mit Organisatorischem konzipierter Job, der vorerst vakant bleibt.

Mit der silbernen Ehrennadel zeichnete Rudolf Meßmer für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit folgende Mitglieder aus: Alina, Vanja und Viola Buchmann, Patricia Kammerer, Ines Kramer, Björn Scarpone, Nadine sowie Sabrina Waschniewski und Tatjana Wenk.