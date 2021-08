von Bernadette André

An die 100 Zuhörer haben sich an diesem Augustabend in lockerer, familiärer Atmosphäre auf dem Schulplatz in Öflingen versammelt, um das Blasorchester des Musikvereins endlich mal wieder live erleben zu können. „Es ist schon mehr als eineinhalb Jahre her, dass wir vor Publikum gespielt haben. Aber jetzt soll der Zug endlich wieder anfahren“, begrüße Dirigent Rolf Gallmann hocherfreut die Zuhörer nach den ersten beiden schwungvoll dargebotenen Stücken, dem Marsch „Washington Post“ von John Philip Souza und dem bekannten Glen Miller Stück „Chattanooga Choo Choo“, das an eine Zugfahrt von New York nach Chattanooga in Tennessee erinnert. Die dargebotenen Stücke bieten etwas für jeden Geschmack.

Langsame Balladen wie „Mandy“ von Barry Manillow, ein Medley mit Songs der Beach Boys sind dabei, aber auch die anlässlich des 100. Geburtstags der Dachsberger Trachtenkapelle komponierte Polka „Ja das ist Blasmusik“ und der Bozner Bergsteiger Marsch. Der wird an diesem Abend zu Ehren zweier junger Geburtstagskinder dargeboten, deren Eltern im Orchester mitspielen.

Nach einer beschwingten Darbietung von Joe Zawinuls Jazz-Klassiker „Birdland“ und Stücken von Tom Jones und Neil Diamond bedankt sich der Dirigent beim Publikum und bei Familie Griener aus Öflingen, die dem Orchester eine Corona-konforme Probemöglichkeit auf ihrem Hof zur Verfügung gestellt hat. „Und jetzt sind wir froh, dass die lange Durststrecke ohne Proben und Auftritte endlich vorbei ist, und hoffen es bleibt so.“ Mit einem russischen Abschiedsmarsch, der traditionell gespielt wird, wenn die Transsibirische Eisenbahn in Wladiwostok los fährt, endete diese musikalische Reise, die von West nach Ost und über alle musikalischen Genregrenzen hinweggeführt hat.

Das gut gelaunte Publikum bedankte sich mit viel Applaus für die gelungenen Darbietungen und ließ die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne. Ein gelungener Abend, an dem auch noch das Wetter mitspielte.

Spenden für Blasmusik Altenahr

Der Eintritt für das Serenadenkonzert war frei, aber bereits zu Beginn der Veranstaltung hatte Rolf Gallmann ein rotes Sparschwein vor die Bühne gestellt, um Spenden für die Blaskapelle Altenahr zu sammeln. Die Altenahrer Bläser haben durch das verheerende Hochwasser an der Ahr ihren Probenraum und das gesamte Notenmaterial verloren. Den Kontakt hat Hornspieler Nico Bäumle hergestellt, der bei einem Hilfseinsatz dort war.