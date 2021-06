von Gerd Leutenecker

26 Wehrer Betriebe der kritischen Struktur haben sich bei den Impfaktionen gegen Corona „in einer bestens aufgestellten“ Art beteiligt – Bürgermeister Michael Thater wollte exemplarisch dafür danken. Dafür war ein Vorort-Termin bei IGS-Aerosols GmbH im Hemmet anberaumt worden. Die Geschäftsführer Andreas Guck und Klaus Weber nutzten die Gelegenheit, den Planungsaufwand und die sorgfältigen Vorsichtsmaßnahmen in ihrem Konzern der städtischen Verwaltung näher zu bringen. „Wir hatten zum Glück keinen einzigen aktiven Fall im Betrieb“, schilderte Weber rückblickend. Dafür hatte die IGS-Aerosols frühzeitig reagiert.

Strikte Trennung zwischen den Schichten

Eine strikte Trennung zwischen den jeweiligen Schichten machte es nahezu unmöglich, dass sich die Mitarbeiter der Frühschicht mit denen der Spätschicht trafen. Ein Wechsel innerhalb der Teams musste frühzeitig unterbunden werden, „das hatten wir bereits im letzten Jahr schon vorsorglich einvernehmlich beschlossen“, umschrieb der Coronabeauftragte Weber. Als promovierter Chemiker lag für den langjährigen Laborleiter eine praktikable Handhabung rasch nahe. Die Sorge um eine Infektionskette im Betrieb zu bekommen dominierte die Entscheidungen. „Das hätte uns in eine kritische Lage geführt“, bestätigte Guck. Immer in Rücksprache mit den zuständigen Behörden aber auch selber aktiv zu sein – die IGS Aerosols hatte damit einen guten Erfolg im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. „Klar, das hatte uns was gekostet“, räumte Betriebswirt Guck unumwunden ein.

Alleine die Trennung der Schichten bedeutet einen Verlust für das Unternehmen. Gegenüber dessen, so Guck, war potentiell mit einer zeitweiligen Schließung des kompletten Betriebs hypothetisch gerechnet worden, wenn denn ein Fall aufgetreten wäre. Und genau da waren ihre Entscheidungswege als patente Lösung akzeptabel, berichteten die beiden Geschäftsführer der Stadtverwaltung. Thater und Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz zollten ihren Respekt vor solch harten Entscheidungen, „das war beispielhaft“, summierte Thater das „explizit gute Verhalten von IGS Aerosols“.

Gleichzeitig ließ das Stadtoberhaupt durchblicken, dass von den 31 zur Impfaktion eingeladenen Betrieben in Wehr nur 26 teilnahmen. Die operativ wichtigen dezentralen und ortsnahen Impfungen in der Wallbacher Flößerhalle standen den Betrieben der kritischen Struktur beider Städte offen. Da eine Impfdosenversorgung an die Betriebsärzte noch nicht in Gang gekommen ist, „war das ein praktikabler Weg für uns“, so Weber. Aktuell sind knapp 70 Prozent der Mitarbeiter von IGS Aerosols bereits vollständig geimpft. „Das ist herausragend“, zollte Thater seinen Respekt an die Geschäftsleitung des Unternehmens.

Kleinere Innovationen von IGS-Aerosols sind fast beiläufig der Stadtverwaltung vorgestellt worden. Ein Desinfektionsständer, der mit dem Fuß bedient wird und die neueste technische Errungenschaft der Sprühdosenmaterialien beinhaltet. „Mit reiner Druckluft wird das Desinfektionsgel portionsweise dann gesprüht“, beschrieb Weber die Innovation. Noch sind keine sortenreinen Materialien für die ganze Spraydose erreicht, daran forscht die IGS-Aerosols weiter. Ein kleiner Schritt für das spätere Recycling mit immenser Wirkung. Zu Testzwecken überlässt die IGS-Aerosols mehrere Desinfektionsständer den Wehrer Schulen.