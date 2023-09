Die Freibadsaison endet am morgigen Sonntag, 10. September. Aus Sicht der Stadt eine sehr erfolgreiche Sommerzeit. Mit rund 43.000 Besuchern in diesem Jahr zeigen die Zahlen einen anhaltenden Zuspruch für das Parkbad im Norden der Stadt. Einige neue Höhepunkte haben die Attraktivität rund um das beliebte sommerliche Nass ergänzt. Der Familientag von der DLRG etwa wird fortgesetzt. Ungebrochen ist auch der Zuspruch für Schwimmunterricht.

Familienbad, Freizeiteinrichtung und ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt – das Wehrer Parkbad „ist die stärkste frequentierte städtische Einrichtung, was eigentlich ein offenes Geheimnis in der Stadt ist“, sagte Bürgermeister Michael Thater beim Bilanzgespräch am Freitagvormittag. Kurz nach der Öffnung waren innert zehn Minuten die Stammgäste im Wasser. 27 Besucher schwammen ihre Runden in vertrautem Miteinander. Auch so ein gesellschaftliches Phänomen „gemeinsam Alt werden aber bitteschön immer in Bewegung bleiben“, sagte beiläufig eine morgendliche Dauerschwimmerin. Familienbad eben und nicht nur auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Da hatte der Hallenbad-Förderverein schon vor Jahren darauf geachtet, dass für die ältere Klientel an Schwimmern neben den Stühlen auch Sonnenliegen und Sonnenschirme vorhanden sind. Die Nachpflanzungen an schattenspendenden Bäumen hat im Parkgelände ihr übriges mit sich gebracht. Über den Standardansprüchen liegen, „wir haben keinen Einbruch beim Zuspruch“, so der Schultes.

Ein neues Phänomen ist bemerkt worden. In der Saison sind verstärkt erwachsene Nichtschwimmer aufgefallen. Schwimmbadmeisterin Susi Dede sieht das mit Sorge. „Nichts passiert, aber das müssen wir im Blick haben“, wenn zwar mit dem Nachwuchs ins Wasser gegangen wird, aber selber doch eine Unsicherheit feststellbar ist, so die Leiterin. Kurzerhand ist das Angebot für Schwimmunterricht im „geschützten Raum für Erwachsene angelaufen, morgens vor der eigentlichen Öffnung“, da hatte das Team von Aqua Motion schnell reagiert, so Dede. Die Schwimmschule Aqua Motion war in der kompletten Saison stark im Freibad vertreten, Nachholbedarf und eben auch gezielte Schulung und Unterricht. Auch das ging an den am stärksten frequentierten Tagen nahtlos. Der besucherstärkste Tag war 2023 am Samstag 8. Juli, da kamen 1548 Besucher ins Freibad. Viele auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden, „hat was mit Erfahrungen aus der Vergangenheit offensichtlich zu tun“, stellte Dede zufrieden fest. Zusammen mit Florian Jurkiewicz und Sebastian Stöcklin ist „die Personaldecke im Parkbad wirklich gut“, kommentierte Thater den Personalschlüssel. Auch bei den drei Damen vom Kassenteam; die kümmern sich auch um die Ordnung und Reinigung.