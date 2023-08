Der Norden lockt: Die Wehrer Pfadis haben die Reise in ihr diesjähriges Sommerlager in Ratzeburg in Schleswig-Holstein angetreten. Wie die Wehrer Pfadis mitteilen, haben sich alle am frühen Samstagmorgen auf dem Kirchplatz an der katholischen Kirche getroffen, um den Reisesegen von Pfarrer Kirner zu empfangen und die letzten Gepäckstücke im Reisebus zu verstauen. Der überwiegende Teil des Gepäcks sowie die benötigten Zeltmaterialien und Werkzeuge wurden bereits am Freitagabend fachmännisch verstaut, um die Abfahrt nicht unnötig zu verzögern, wie Dania Kramer von der Stammesleitung im Schreiben hervorhebt. Nachdem sich alle Kinder von ihren Eltern und Jugendlichen verabschiedet hatten, ging die Fahrt mit dem Bus in den Norden los, wo die Reisegruppe gutgelaunt um 22 Uhr am Samstagabend eintraf. In den ersten Tagen des Lagers waren alle sehr gefordert, mussten doch alle Schlaf- und Versorgungszelte sowie die Essensstelle aufgebaut werden.

Die Leiter hatten sich im Vorfeld einiges für das Programm überlegt, um den Kindern und Jugendlichen ein unvergessliches Lagererlebnis zu ermöglichen. Neben den obligatorischen Stufentagen, an denen die jeweiligen Gruppenstufen sich ein eigenes Programm überlegen dürfen, stehen verschiedene Ausflüge nach Ratzeburg, in die Hansestadt Lübeck sowie an die Ostsee auf dem Programm. Auch die zweitägige Stafette mit einer Übernachtung in einer Scheune bietet eine hervorragende Möglichkeit, die Gegend rund um Ratzeburg zu erkunden. Selbstverständlich dürfen auch das Spielen und die pfadfinderische Ausbildung nicht zu kurz kommen, und so werden ein großer Spieletag, eine Ringausbildung und ein Stammesfest mit Sicherheit zum Gelingen des Lagers beitragen. Am Samstag, 19. August, werden die Pfadfinder wieder in ihrer Heimatstadt Wehr zurückerwartet.