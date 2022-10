von Gerd Leutenecker

Neun Termine sind bei der Servicegemeinschaft Wehr fix im Jahresablauf. Die beiden verkaufsoffenen Sonntage sind beliebt und bestens besucht, wie der vergangene Sonntag etwa. „Wir sind ziemlich motiviert, was so in der Stadt los sein kann“, sagte Stephan Ruthe als Vorsitzender der Wehrer Servicegemeinschaft bei der diesjährigen Hauptversammlung in den neuen Tagungsräumen der IMS Immobilien in der Talstraße. Die Wehrer Weihnachtsstadt und der Nikolausmarkt werden umgemodelt, sollen aber weiterhin stattfinden. Drei neue Mitglieder stoßen zur Servicegemeinschaft hinzu.

Derzeit wird von Seiten der Stadtverwaltung eine neue Wehr-App konzipiert. Kompakter als die Homepage und mit zeitnahen Daten werden neue Wege beschritten. „Da wollen wir mit im Boot sein“, Ruthe betrachtet den neuen Smartphone-Auftritt der Stadt als eine zeitgemäße Werbeplattform für die Mitgliedsunternehmen. „Wird was kosten“, Kulturamtsleiter Frank J. Wölfl schwärmte bei der Vorstellung der digitalen Zukunft in der Stadt, „von den Chancen“.

Gespannt waren die Mitglieder der Servicegemeinschaft Wehr auf die Vorstellung der kommenden WehrApp. Frank J. Wölfl stellte die Werbemöglichkeiten für den Einzelhandel und die Gastronomie vor. | Bild: Gerd Leutenecker

Nicht für jedes Mitglied in der Servicegemeinschaft eine Option, bei 92 Mitgliedsunternehmen sind die natürlichen Geschäftsausrichtungen unterschiedlich. Per Pushnachricht etwa könnten die Gastrobereiche und Einzelhändler auf ihre tagesaktuellen Aktionen aufmerksam machen. Der potentielle Nutzerkreis der Wehr-App soll sich über die Bürger der Stadt hinaus auch an Gäste und auswärtige Besucher wenden. Die Servicegemeinschaft ist bei der Konzeption der App mit eingebunden, Ruthe sieht dadurch bessere Chancen für das Unterzentrum Wehr und ihre Einzelhändler sowie Betriebe.

Leichte Änderungen für die weihnachtliche Dekoration der Stadt sind erörtert worden. Mit nur 16 Tannenbäumen bestreitet die Servicegemeinschaft eine Konzentration auf den Innenstadtbereich. Um weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, werden energieeffizientere LED-Lichterketten angeschafft. „Die Planungen laufen halt mit angezogener Handbremse“, wie sich die neuerliche Corona-Welle entwickelt, und welche Bestimmungen dann gelten werden, „müssen wir abwarten“, sagte Ruthe klar. Aber zumindest wird zum dritten Mal der 46. Wehrer Nikolausmarkt am Samstag, 3. Dezember, in der Hauptstraße geplant. Eine neue Konzeption für den Nikolausmarkt 2023 wird derzeit vorbereitet. Auch die beliebte Glückssternaktion findet eine Fortsetzung bei den Händlern. Zu jedem Kauf wird ein Gewinnlos mitgegeben, wie seit Jahrzehnten in der Stadt üblich. Auf Neuland wird sich die Servicegemeinschaft ebenso zubewegen. Ein Azubi-Markt zusammen mit der Realschule soll im März stattfinden. Der Fachkräftemangel in der Stadt und „überhaupt Auszubildende zu finden, braucht neue Formen der Werbung“, positionierte sich Axel Richter und sprach damit auch im Namen vieler Betriebe für die Neuerung.

Für die Zonta-Bewegung warb Julia Becker bei der Servicegemeinschaft, „Frauen gegen Gewalt“ soll sichtbar in den Mitgliedsbetrieben werden. Als Neumitglieder bei der Servicegemeinschaft Wehr sind Kathrin und Bernhard Küpper als zukünftige Eigentümer von Blumen Maier, Uwe Planko und Zeynel Kilinc den Mitgliedern vorgestellt worden. Mit Muhammed Sirin engagiert sich Feinkost Sirin jetzt auch im Vorstand der Wehrer Servicegemeinschaft. Die Neuwahlen brachten keine Änderungen mit sich.

Die Servicegemeinschaft: Vorsitzender der Servicegemeinschaft Wehr ist Stephan Ruthe. Der Mitgliederstand ist stabil geblieben. Seit 1968 haben sich der Einzelhandel und das Handwerk in der Stadt um bessere Rahmenbedingungen bemüht. Kontakt und Informationen auf der Homepage (www.servicegemeinschaft.de).