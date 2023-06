Im Herbst 2018 haben die Musiker Fabian Birzele aus Grenzach-Wyhlen, Heiko Trefzger aus Wehr und Carina Pusch aus Bad Tölz beschlossen, Kinderlieder aufzunehmen. Musik, die auch Eltern gerne im Auto anhören würden, ohne sich zu langweilen oder die Texte von der ersten Zeile an doof zu finden – quasi ein Album von Eltern und Kindern für Kinder und Eltern. Wie die Band mitteilt, erscheint bald das dritte Album.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung ihrer ersten beiden Alben „Das Leben ist ein Wimmelbuch“ (erschienen im Juli 2019) und „Das Leben ist ein Ponyschlecken“ (2021), der Auszeichnung mit dem „Deutschen Rock und Pop Preis“ in der Kategorie „Bestes Kinderliederalbum“ und einem Auftritt im SWR-Fernsehen mit ihrem Lied „Krieg“, das den Krieg in der Ukraine thematisiert, soll 2023 das dritte Album „Das Leben ist ein Kinofilm“ erscheinen.

Wieder sind es 15 Lieder – eine Mischung aus Pop, Rock, Punk, Reggae, Hip-Hop und Jazz mit vielen lustigen und auch ernsten Themen, die Kindern und Eltern aus ihrem Alltag bekannt vorkommen werden. Dabei finden sich auf dem Album – in Ton wie auch in den liebevollen Zeichnungen – zahlreiche Parallelen zu den ersten beiden CDs wieder. Dabei wird auf bereits bekannte Lieder und Charaktere aus der Familie der Rollenden Steinchen Bezug genommen. „Unser Ziel war es wieder, viele Situationen aus dem Alltag mit unseren Kindern in Songtexte und Songs zu packen und wir sind der Meinung, dass sich viele Familien mit einem Schmunzeln wiederfinden werden“, so die Musiker.

Alle Songs wurden wieder von der Band selbst geschrieben und produziert. Mit von der Partie sind auch die Kinder Jonathan, Hannah, Linn und Fiona, sowie André Grunert (Perkussion) und Oliver Ringeisen (Gitarre) von der Liveband der Rollenden Steinchen. Und was dabei herauskommt, wenn Rockmusiker Kinderlieder machen, kann man sich unter www.dierollendensteichen.de anhören. Dort kann man sich auch an der laufenden Crowd­funding-Aktion (www.startnext.com/kinofilm) beteiligen.