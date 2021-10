von Andreas Böhm

Der Pfadfinderstamm Sankt Bernhard in Wehr lebt von der Gruppendynamik und von gemeinsamen Unternehmungen. Die Zeit der Pandemie war geprägt von Entbehrungen. Während des Lockdowns musste nach neuen Wegen gesucht werden, um die Mitglieder bei Laune zu halten. Kurz vor den diesjährigen Sommerferien konnten wieder die gewohnten Treffen in Präsenz stattfinden.

Wir besuchten eine Gruppenstunde der Wölflinge, das sind die jüngsten Mitglieder der Wehrer Pfadfinder, und sprachen mit Simon Siebold vom Vorstandsteam über die zahlreichen Klippen, die es während der Pandemie zu umschiffen galt.

Feilen am Alternativprogramm

Wie in fast allen Vereinen herrschte ab dem Frühjahr 2020 auch bei den Pfadfindern Funkstille: „Ab März letzten Jahres war ein richtiges Loch“, sagte Simon Siebold rückblickend. Die gewohnten Aktionen, wie etwa das große, zweiwöchige Sommerlager, mussten notgedrungen abgesagt werden. Dennoch zeigte sich das Vorstandsteam mit Simon Siebold und Stefan Jehle an der Spitze kreativ und arbeitete ein Alternativprogramm aus. Nach Angaben von Simon Siebold musste ein komplettes Programm unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben aus dem Boden gestampft werden. Angeboten wurden überwiegend Tagesaktionen: „Diese waren anstrengender für die Gruppenleiter als ein normales Programm. Die Kinder und Jugendlichen mussten von morgens bis abends beschäftigt werden“, so Siebold.

Im Herbst fand dann der sogenannte Stufenwechsel statt, bei dem junge Wölflinge aus der gut gefüllten Warteliste in die Gruppe nachrückten: „Wir konnten die neuen Wölflinge zunächst gar nicht persönlich kennenlernen“, erklärte der Vorstand die schwierige Situation.

Nach weiteren Monaten des Lockdowns im Winter zeigten sich dann aber erste Lichtblicke am Horizont. Nachdem Treffen in Präsenz wieder erlaubt waren, wurde von den Verantwortlichen erneut ein spezielles Programm ausgearbeitet. Das Sommerlager 2021 fand nicht, wie gewohnt, mit allen Gruppen gemeinsam statt, sondern es wurde ein Stufenlager umgesetzt. Jeder Gruppe war für sich und hatte ihr eigenes Programm. Alle Gruppen zusammen durften sich noch nicht treffen. Dennoch war es seit langem wieder eine gute Möglichkeit, sich kennenzulernen. Die Gruppe der „Rover“, der die älteren Pfadfinder angehören, hatten hier die besten Möglichkeiten. Mit dem Zug ginge es im Sommer zwei Wochen an die Nordsee, wo am Meer entlang gewandert und in Gottes freier Natur übernachtet wurde. Die Pfadfinder und die Jungpfadfinder verbrachten immerhin eine tolle Woche auf dem nahegelegenen Dinkelberg. Nun sind nicht nur die kleinen Wölflinge wieder mit Eifer bei der Sache. Als wir die Gruppenstunde besuchten, wurden Wegzeichen gelegt, die von den Kindern gefunden werden mussten.

Und wie empfanden die Wölflinge selbst diese besondere Zeit? Sie bedauerten natürlich, dass keine Gruppenstunden stattfinden konnten. Dennoch gab es kleine Aufgaben, mit denen sich jeder zu Hause beschäftigen konnte: „Wir haben Pfadfinderkunde im Schuhkarton gemacht, Armbänder angefertigt und Steckbriefe zum Kennenlernen geschrieben.

Simon Siebold vom Vorstandsteam der Wehrer Pfadfinder zeigt den schwarzen Koffer mit Zahlenschloss, in dem sich spannenende Aufgaben für die Wölflinge befinden. | Bild: Andreas Böhm

Nun sind wir froh, wieder in der Gruppe sein zu können“, erklärten die Kinder. Im Schuhkarton war zum Beispiel ein Feuerstein, der zu Hause, natürlich unter dem wachsamen Blick der Erwachsenen, ausprobiert werden konnte. Besonders spannend für die Kinder war ein an der Türe beim Gruppentreff angebrachter, schwarzer, geheimnisvoller Koffer. Darin befanden sich verschiedene Aufgaben für die Wölflinge.

Die Leiter trafen sich monatlich zu regulären Besprechungen; während des Lockdowns fanden diese online statt. Auch virtuelle Gruppenstunden wurden angeboten. Simon Siebold und sein Team blicken mit Zuversicht auf die kommenden Monate. Natürlich hat Simon Siebold auch Wünsche für die Zukunft: „Ich wünsche mir, dass wir weiterhin engagierte Leute finden und das unsere Jugendarbeit in der Öffentlichkeit gesehen und anerkannt wird. Wir wollen die Kinder stark machen fürs Leben“, so Simon Siebold abschließend.