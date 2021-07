Wehr vor 2 Stunden

So feiert Wehr die Berufung von Carmen Horvatic zur Gemeindereferentin

Es ist gut eine Woche her, als Carmen Horvatic die bischöfliche Beauftragung im Freiburger Münster durch Weihbischof Peter Birkhofer erhielt. Mit einem Dankgottesdienst in der Öflinger Kirche St. Ulrich ist sie am Samstagabend auch zuhause, in ihrer Seelsorgeeinheit, ganz offiziell als Gemeindereferentin angekommen.